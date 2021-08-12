Новость о "Робине Гуде из ФНС" оказалась фейком. Но на самом деле в налоговой таких много
В социальных сетях и СМИ широко разошлась новость о сотруднике Федеральной налоговой службы из Подмосковья, которого якобы уличили в оплате налогов за других людей из своего кармана. Речь шла о незначительных суммах, возникших в результе округления или доначисления пеней. ФНС опровергла сообщение о том, что этот случай был выявлен в ходе проверки, но больше всего новость удивила самих налоговиков - для них это обычная практика.
Российские СМИ в четверг много писали о том, как некий сотрудник ФНС со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан - от нескольких копеек до сотни рублей. Он якобы объяснял это тем, что взыскивать с граждан такие мелкие долги, которые возникают "техническим образом", либо в результе округления или доначисления пеней, было бы значительно сложнее, чем оплатить эти налоги самому.
Сообщалось, что его разоблачили в результате служебной проверки.
Проверку якобы инциировали после многократных жалоб коллег, недовольных его показателями. "Новость" ожидаемо вызвала взрыв шуток в социальных сетях.
Когда Федеральная налоговая служба заявила, что подобная проверка вообще не проводилась, саркастических замечаний в адрес ведомства стало еще больше.
Больше всех, однако, новости удивились в сообществах налоговиков в социальных сетях. Множество сотрудников ФНС, как оказалось, регулярно закрывают незначительные налоговые долги и пени, которые образуются из-за особенностей программного обеспечения. В сообществах налоговиков в социальных сетях многие называют это "обычной практикой".
"Мы тоже гасили копеечные задолженности, что в этом такого. Когда я работала, то у нас стояла банка для мелочи куда все кидали ненужную мелочь. Эта мелочь и использовалась", - рассказала Би-би-си бывшая сотрудница налоговой службы.
Она уточнила, что речь шла именно о долгах в несколько копеек. "Человек с долгом в 1 копейку - считается должником, а количество должников нужно сокращать. Потратив рубль, можно сократить количество должников на 100 человек", - объяснила она.
Еще одна сотрудница рассказала Би-би-си, что тратит на подобные долги около ста рублей в месяц, подчеркнув, что Налоговый кодекс оплату долгов за третьих лиц не запрещает.
Действительно, с 2016 года налоговый кодекс разрешает производить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом, поэтому даже если бы ФНС в Подмосковье и провела служебную проверку, наказывать "робина гуда" было бы не за что.
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