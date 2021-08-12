В Воронеже произошел взрыв в рейсовом автобусе

17 минут назад

В центре Воронежа произошел взрыв в пассажирском автобусе марки ПАЗ. Более 10 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Выдвигается версия о взрыве газовых баллонов.

В настоящее время известно о 14 пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже, заявил Интерфаксу замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что пострадали 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии, одной женщине оторвало ноги. "У женщины ампутация нижних конечностей", - сказал собеседник агентства.

"С места взрыва госпитализированы 12 человек", - сказал Интерфаксу источник в экстренных службах.

ТАСС со ссылкой на дежурного скорой помощи пишет, что два человека доставлены в больницу скорой медицинской помощи, еще двое пострадавших - в ожоговый центр областной больницы.

ЧП произошло в центре Воронежа, в результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано, сообщает агентство.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", - сказал источник Интерфакса в службе скорой помощи.

По данным источника агентства в службах транспортного надзора, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования: "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв".

"Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - добавил собеседник агентства.

ТАСС также пишет о "хлопке газа" в автобусе, работавшем как маршрутное такси, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба мэрии Воронежа заявила, что отрабатываются разные версии произошедшего.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", - сказал Интерфаксу вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.