Скончалась Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"
Актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке" Би-би-си, умерла на 85-м году жизни в окружении семьи в Шотландии.
Стаббс в Британии была известна как актриса театра и телевидения. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет. В России Стаббс наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом в главных ролях.
За свою карьеру Стаббс снялась в нескольких сверхпопулярных британских ситкомах, включая сериал Fawlty Towers.
В Британии Стаббс также прославилась как регулярная участница телешоу.
Создатель "Шерлока" Стивен Моффат в посте в "Инстаграме" назвал Стаббс "самой красивой девушкой Бейкер-Стрит". Ее агент заявила в беседе с журналистами, что актриса несколько месяцев болела.
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