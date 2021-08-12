Скончалась Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"

час назад

Стаббс в Британии была известна как актриса театра и телевидения. Она дебютировала на телевидении как танцовщица в 1956 году и проработала в кино более 50 лет. В России Стаббс наиболее известна по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом в главных ролях.