Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли

час назад

Подпись к фото, Инцидент произошел в районе Кейхэм в Плимуте на юго-западе страны

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте в английском графстве Девон на юго-западе страны.

По словам полиции, инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Кейхэм в Плимуте.

"На месте происшествия погибло несколько человек, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь", - сообщили в полиции.

Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом, и что стрелявший убит полицией.

К месту стрельбы стянуты машины спасательных служб, полиции и скорой помощи, район оцеплен.

Автор фото, Snapchat Подпись к фото, На месте происшествия работают спасательные службы

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в "Твиттере" назвала инцидент шокирующим и сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал в результате случившегося.