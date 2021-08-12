Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте в английском графстве Девон на юго-западе страны.
По словам полиции, инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Кейхэм в Плимуте.
"На месте происшествия погибло несколько человек, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь", - сообщили в полиции.
Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом, и что стрелявший убит полицией.
К месту стрельбы стянуты машины спасательных служб, полиции и скорой помощи, район оцеплен.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в "Твиттере" назвала инцидент шокирующим и сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал в результате случившегося.
Она призвала всех сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.
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