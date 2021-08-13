Дайджест: отец Бритни Спирс откажется от опекунства, УЕФА хочет ввести налог на роскошь

14 минут назад

Автор фото, EPA

Боевики движения "Талибан" (признано экстремистским и запрещено в России) захватили второй по величине города Афганистана - Кандагар. Он находился под контролем талибов в прошлом и имеет большое стратегическое значение.

В четверг в течение нескольких часов друг за другом были захвачены некоторые из важнейших городов Афганистана. В настоящее время талибы контролируют большую часть севера страны и около трети региональных центров, продвигаясь все ближе к Кабулу.

"Скорость продвижения талибов шокировала даже опытных военных аналитиков", - отмечает редактор Би-би-си Анбарасан Этираджан.

Прежде чем начать нападение, талибы занимали окраины Кандагара в течение нескольких недель.

В среду талибы ворвались в городскую тюрьму и освободили заключенных, а уже в четверг в соцсетях появились снимки, на которых боевики были в центре Кандагара.

Один из жителей сообщил AFP, что правительственные войска, похоже, массово отступили на военный объект за пределами города. По данным AP, местным чиновникам удалось сбежать в аэропорт и улететь.

Автор фото, Kristina Brazhnikova/TASS

В центре Воронежа вечером в четверг произошел взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ, в результате которого погибла находившаяся в нем женщина. Более 10 человек пострадали.

Причина взрыва неизвестна. Изначально сообщалось, что взорваться могли газовые баллоны, однако власти и перевозчик заявили, что автобус работал на дизельном топливе.

Работу экстренных служб на месте взрыва координировал Национальный антитеррористический комитет. Там заявили, что отрабатываются различные версии произошедшего.

К утру следственные действия завершились, а поврежденный автобус увезли с места взрыва.

Всего в автобусе находилось около 35 человек, некоторым из них удалось выбраться самостоятельно. Остальным до приезда спасателей выбраться помогали прохожие.

Автор фото, Kamchatka Territory Government Подпись к фото, Власти поблагодарили инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета

Минувшей ночью глубоководная техника начала работу на Камчатке, где накануне разбился вертолет Ми-8 с туристами.

Спасателям пришлось обращаться за помощью к военным, поскольку их снаряжение позволяло опускаться на глубину не более 20 метров, в то время как вертолет лежит на дне Курильского озера на глубине более 140 метров.

Минобороны России доставило на место три подводных аппарата, которые управляются дистанционно.

Крушение вертолета произошло на территории Кроноцкого заповедника на востоке Камчатки. На борту находились 16 человек, восьмерым из них удалось выплыть на поверхность.

Среди основных версий катастрофы - неблагоприятная погода, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Автор фото, PA Media

Накануне вечером в английском Плимуте (графство Девон) произошла стрельба, в результате которой шесть человек, в том числе сам нападавший, погибли.

Точные причины инцидента и мотивы нападавшего неизвестны. Британская пресса пишет, что стрельба могла произойти в ходе бытового конфликта: мужчина ворвался в дом и застрелил женщину и ее пятилетнюю дочь, после чего попытался скрыться и по пути убил случайных прохожих (по другой версии, остальные убитые - его родственники).

Как сообщила полиция Девона и Корнуолла, помимо нападавшего погибли два мужчины и три женщины, одна из них скончалась в больнице. У всех погибших - огнестрельные ранения.

По информации Daily Mail, стрелок покончил с собой.

Автор фото, AFP

УЕФА в сентябре планирует представить предложения по замене правил финансового fair play потолком зарплат футболистов и налогом на роскошь, пишет Times. Новая система может вступить в силу в начале следующего года.

Согласно этой системе, клубы, участвующие в еврокубках, будут ограничены в расходах на заработную плату фиксированным процентом от своих доходов - возможно, 70%.

Клубы, нарушающие этот лимит, должны будут платить налог на роскошь: если сумма перерасхода будет менее 20%, платить придется эквивалент этой суммы, если больше - налог будет в 1,5-2 раза выше перерасхода.

Полученный таким образом доход планируется распределять между другими футбольными клубами.

УЕФА рассматривает нововведение как более справедливый и прозрачный механизм, чем существующая система FFP, и позволяет богатым владельцам тратить средства сверх доходов клуба, но только в том случае, если они готовы платить налог на роскошь.

Times приводит в пример переход Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" на этой неделе. Если суммы контрактов аргентинца и других игроков превысят установленный потолок заработной платы, то по новым правилам клубу придется доплатить значительную сумму за возможность остаться в европейском первенстве.

Перераспределение средств в пользу других клубов, как считает УЕФА, также будет способствовать повышению конкурентоспособности.

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Отец певицы Бритни Спирс Джейми решил отказаться от опекунства над дочерью после 13 лет в этой роли, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы, поданные в суд Лос-Анджелеса.

В июне Бритни Спирс потребовала от суда вывести ее из-под опеки отца, обвинив своих опекунов в тотальном контроле и давлении. Она также заявила, что люди, причастные к помещению ее под опеку, должны сидеть в тюрьме.

"Несмотря на то, что господин Спирс является постоянным объектом безосновательных нападок, он не считает, что публичная битва с дочерью относительно продолжения его службы в качестве опекуна будет в ее интересах", - говорится в документе.

Спирс готов работать над передачей опекунства с судом и новым адвокатом дочери, но для завершения дел ему потребуется время. Спирс не считает, что есть основания для его немедленного отстранения.

"Джейми Спирс заявляет, что он де-факто спас свою дочь, когда она была в душевном и эмоциональном кризисе, и ей манипулировали неназванные люди. Господин Спирс пришел на помощь своей дочери, чтобы защитить ее", - пишут адвокаты опекуна.

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии CNN заявил, что доволен решением Джейми Спирса, однако намерен продолжать расследование его действий в течение последних 13 лет и ожидает, что отец певицы даст показания под присягой в самом ближайшем будущем.

Автор фото, AFP

Компания Facebook решила отложить план по возвращению сотрудников в офисы соцсети на территории США до начала следующего года из-за опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", сообщает NBC.

"Данные, а не даты - вот что определяет наш подход к возвращению в офисы", - говорится в заявлении компании.

Facebook планировала вернуть часть сотрудников в офисы в октябре с соблюдением строгих требований по вакцинации и ношению масок.