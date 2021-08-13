Бельгийская IPHR признана нежелательной в России. Чем она занимается?

час назад

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность бельгийской International Partnership for Human Rights. Организация стала уже 42-й таковой после издания "Проект", признаного нежелательным месяц назад. IPHR своей целью называет защиту прав человека.

"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR) - "Международное партнерство за права человека", королевство Бельгия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Поводом для принятия решения там назвали деятельность IPHR, представляющую "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Чем именно бельгийская организация поставила под угрозу основы конституционного строя, в заявлении не конкретизируется.

Генпрокуратура передала информацию о своем решении в министерство юстиции России, которое теперь должно включить IPHR в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Сотрудничество с такими организациями грозит уголовным наказанием.

Автор фото, Министерство юстиции РФ Подпись к фото, Сейчас в перечне на сайте министерства юстиции 41 организация. Бельгийская IPHR станет 42-й

Сейчас в перечне 41 позиция. Первым в него был внесен в июле 2015 года американский Национальный фонд в поддержку демократии» (National Endowment for Democracy). Весной 2017 года его пополнили британские Open Russia Civic Movement и OR ("Открытая Россия"), которые власти связали с опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским.

Замыкает сейчас список Project Media, Inc. (США) - юридическое лицо расследовательского издания "Проект", которое было признано нежелательной организаций 15 июля, после чего вынуждено было прекратить работу в нынешнем виде, а главный редактор Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали в США (оба также были признаны физлицами-СМИ, выполняющими функции иностранных агентов). "Проект" стал первым СМИ, признанным нежелательной в России организацией.

"Международное партнерство за права человека" станет 42-й организацией в списке.

Что такое IPHR

"Международное партнерство за права человека" (International Partnership for Human Rights, IPHR) - независимая неправительственная организация, созданная в 2008 году и расположенная в Брюсселе (Бельгия).

IPHR "тесно сотрудничает с представителями гражданского общества различных стран, поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения", - говорится в описании на сайте организации.

Защита прав человека - это вопрос международного значения, как ее определяет международное право в данной области, независимые гражданские группы по всему миру играют ключевую роль в продвижении прав человека, формулирует свою задачу IPHR.

Автор фото, IPHR Подпись к фото, "Международное партнерство за права человека" (International Partnership for Human Rights, IPHR) своей целью называет защиту прав человека

IPHR публиковала материалы по резонансным правозащитным темам, включая свободу слова в Крыму (аннексирован Россией в 2014 году) или разгром убежища для жертв домашнего насилия в Дагестане, отмечает издание The Bell.

IPHR привлекала к работе юристов и правозащитников, в том числе из России, для изучения международного режима санкций с целью применения его на территории бывшего СССР.

В России IPHR сотрудничала в России с информационно-аналитическим центром "Сова", который был признан организацией, выполняющей фунции иностранного агента.

Организация в числе прочего требовала освободить находящегося в заключении политика Алексея Навального, давала оценку мерам, предпринятым властями России для борьбы с коронавирусом, поднимала вопросы соблюдения прав человека в Чечне и других регионах, перечисляют "Ведомости".