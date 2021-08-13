Коронавирус в России: новый рекорд по умершим, Собянин отменил удаленку
В России зафиксирован новый антирекорд по количеству умерших пациентов с коронавирусом - за последние сутки скончались 815 человек, сообщили в оперштабе.
Накануне операштаб сообщил о 808 умерших пациентов с коронавирусом. Это был первый раз за все время пандемии, когда количество умерших в России за сутки превысило 800 человек.
В Москве за последние сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом. По словам мэра столицы, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек. Это минимальное количество с начала апреля, а число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями июля, отметил Сергей Собянин.
Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 млн человек, заявил мэр.
Удаленка теперь не требование, а рекомендация
Собянин отменил с 13 августа обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий.
"Начиная с сегодняшнего дня, отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - говорится на сайте мэра.
Собянин отметил, что, несмотря на отмену этого требования, власти Москвы все равно рекомендуют работодателям сохранять удаленный режим работы.
По-прежнему необходимо измерять температуру работникам перед началом рабочего дня, добавил мэр.
"В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на Covid-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - сказано в сообщении.
Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарков, в том числе расположенных в них крытых павильонов. Однако ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве по-прежнему сохраняются.
Что говорит статистика российских ЗАГСов о ковиде и избыточной смертности
Сведения, опубликованные в июле областными управлениями ЗАГС, показывают значительный рост избыточной смертности в нескольких российских регионах. Среднее превышение смертности по сравнению с доковидным уровнем 2019 года составляет 53%, свидетельствуют данные из 21 региона. В некоторых районах ситуация намного хуже, чем на пике второй волны эпидемии в конце прошлого года.
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