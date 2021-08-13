Коронавирус в России: новый рекорд по умершим, Собянин отменил удаленку

29 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

В России зафиксирован новый антирекорд по количеству умерших пациентов с коронавирусом - за последние сутки скончались 815 человек, сообщили в оперштабе.

Накануне операштаб сообщил о 808 умерших пациентов с коронавирусом. Это был первый раз за все время пандемии, когда количество умерших в России за сутки превысило 800 человек.

В Москве за последние сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом. По словам мэра столицы, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек. Это минимальное количество с начала апреля, а число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями июля, отметил Сергей Собянин.

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 млн человек, заявил мэр.

Удаленка теперь не требование, а рекомендация

Собянин отменил с 13 августа обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий.

"Начиная с сегодняшнего дня, отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - говорится на сайте мэра.

Собянин отметил, что, несмотря на отмену этого требования, власти Москвы все равно рекомендуют работодателям сохранять удаленный режим работы.

По-прежнему необходимо измерять температуру работникам перед началом рабочего дня, добавил мэр.

"В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на Covid-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - сказано в сообщении.