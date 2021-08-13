Отец Бритни Спирс прекратит опекунство над дочерью

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейми Спирс (слева) - опекун своей дочери с 2008 года.

Отец Бритни Спирс согласился прекратиь опекунство над певицей. Он занимал этот пост 13 лет.

Назначенные судом опекуны и юристы полностью контролируют жизнь и карьеру певицы с 2008 года, когда суд наделил отца Бритни Спирс полномочиями ее опекуна после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

Опекуны певицы распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами.

Соглашение об опекунстве было разделено на две части - личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы, которое в марте оценивалось примерно в 60 млн долларов.

В августе прошлого года Бритни начала борьбу за отстранение своего отца от опекунства. Однако в ноябре лос-анджелесский суд встал на сторону Джейми Спирса.

Джейми Спирс неизменно отрицал любые обвинения в злоупотреблении своим положением и выражал обеспокоенность состоянием дочери.

Набрало популярность и движение #FreeBritney (#ОсвободитеБритни), сторонники которого считают, что певица, по сути, находится в неволе у своего отца.

Затянувшаяся судебная тяжба вновь привлекла внимание в 2021 году после выхода на экраны документального фильма "Framing Britney Spears", посвященного конфликту из-за опеки над певицей.

Позже 39-летняя Спирс рассказала судье, что ее накачивали таблетками, заставляли выступать против ее воли и не позволяли заводить детей.

Изначально Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна Бритни, но в 2019 году он отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем.

В том же году суд добавил к числу опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

В четверг адвокат Джейми Спирса заявил, что у его клиента "нет реальных оснований" слагать с себя обязанности опекуна, но добавил, что он стал "мишенью для постоянных и неоправданных нападок".

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил: "Это большая победа Бритни Спирс и еще один шаг к справедливости". Розенгарт добавил, что расследование действий лиц, причастных к управлению ее имуществом, будет продолжено.