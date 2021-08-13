Камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве. Он утверждал, что стрелял в медведя

54 минуты назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Депутату и крупному предпринимателю Игорю Редькину, застрелившему человека в районе местной свалки, предъявили обвинение в убийстве, сообщило управление СКР по Камчатскому краю. Сам Редькин утверждал, что убил человека по ошибке, думая, что стреляет в медведя.

Изначально дело расследовалось по статье "причинение смерти по неосторожности", однако, как заявила в пятницу представитель регионального управления СКР Ольга Дружинина, "следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве".

По решению суда Редькин находился под домашним арестом, но после переквалификации обвинения ему могут ужесточить меру пресечения. По части 1 статьи 105 УК ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Вместе с тем в Следственном комитете проверяют версию обвиняемого о причинении смерти по неосторожности, сказала Дружинина.

"В сумерках выстрелил по медведю"

Вечером 2 августа в районе поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе был ранен 30-летний мужчина, он умер в больнице.

Спустя неделю депутат Редькин взял на себя ответственность за случившееся. В распространенном для СМИ заявлении он утверждал, что стал "невольным участником" трагедии.

Автор фото, zaksobr.kamchatka.ru Подпись к фото, Игорь Редькин заседал в краевом заксобрании с 2007 года

"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", - написал он.

У погибшего остались жена и двое детей.

После признания Редькин был задержан. Суд Петропавловска-Камчатского отправил его под домашний арест, поскольку причинение смерти по неосторожности, в чем его поначалу подозревали, по российскому законодательству относится к преступлениям небольшой тяжести. Местный президиум политсовета "Единой России" решил исключить депутата из партии.

Согласно рейтингу журнала Forbes, Редькин занимает 20-е место в рейтинге самых богатых российских госслужащих и депутатов. В 2021 году его доходы составили 715,7 млн рублей (9,74 млн долларов).

По данным СПАРК-Интерфакс, Редькин вместе с супругой владеет 50% ООО "Витязь-Авто". Компания занимается выловом и переработкой рыбы. Помимо этого, она может торговать различными товарами - от хлебобулочных изделий до косметики. В 2020 году ее выручка составила почти 5,4 млрд рублей, а прибыль - около 1,1 млрд рублей.