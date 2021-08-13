"Нападение на свободу СМИ". Реакция Би-би-си на выдворение московского корреспондента
Российские власти предписали корреспондентке Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд покинуть страну - в ответ, как было заявлено, на дискриминацию в отношении российских журналистов, работающих в Великобритании.
Российское государственное телевидение сообщило, что аккредитация Сары Рейнсфорд не будет продлена после истечения срока ее визы в конце августа.
Заявление о высылке Московской корреспондентки Би-би-си Сары Рейнсфорд
Высылка Сары Рейнсфорд - это прямое нападение на свободу СМИ, которое мы безоговорочно осуждаем.
Сара - исключительная и бесстрашная журналистка. Она свободно владеет русским языком и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и о странах бывшего Советского Союза. Ее журналистская деятельность информирует исчисляемую сотнями миллионов аудиторию Би-би-си по всему миру.
Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. Мы будем продолжать освещать события в регионе независимо и непредвзято.
Тим Дейви, Генеральный директор Би-би-си.
Выдворение Сары Рейнсфорд - это первый случай за последние 10 лет, когда Москва предпринимает ответные меры против журналиста из страны, отношения с которой испортились.
Российские государственные СМИ сообщают, что это ответный шаг на, как они пишут, конфронтационную позицию Лондона.
Директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова заявила, что ее министерство неоднократно предупреждало о возможности ответных мер на дискриминацию российских журналистов в Великобритании.
В 2019 году британский регулятор средств массовой информации Ofcom оштрафовал российский канал RT за нарушение правил непредвзятости при освещении отравления в Солсбери бывшего офицера российской разведки Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.
Российский МИД также упомянул о проблемах с визами для российских журналистов в Великобритании.
Би-би-си призвала российские власти пересмотреть свое решение об отказе в аккредитации.
Сара Рейнсфорд - опытная журналистка, за ее плечами десятилетия жизни и работы в России. Она впервые приехала в бывший Советский Союз почти тридцать лет назад.
Сара вела репортажи из России на протяжении пяти лет с 2000 года, а в настоящей должности в Москве работает с 2014 года.
Сара Рейнсфорд много лет освещает события, происходящие в России и на постсоветском пространстве. Она делала репортажи о московских оппозиционных протестах, притеснениях представителей ЛГБТ, снимала материалы о Северном Кавказе.
9 августа, незадолго до отказа в продлении ее российской визы, Сара Рейнсфорд на пресс-конференции Александра Лукашенко спросила, считает ли он, что потерял легитимность как президент Беларуси после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан.
Президент Беларуси не скрывал свое недовольство этим вопросом и призвал саму журналистку к ответу за "девушку, которую застрелили в Конгрессе США".
Когда Рейнсфорд напомнила ему, что она из Великобритании, Лукашенко указал ей на британские санкции против Беларуси и заявил, что никаких репрессий и пыток в стране не было. После этого зал зааплодировал Лукашенко.
Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году, тогда визу не продлили Люку Хардингу из газеты Guardian.
В 2014 году американскому журналисту Дэвиду Саттеру запретили въезд в Россию, а корреспонденту польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлаву Радзивиновичу было предписано покинуть страну в 2015 году.
Собственных корреспондентов Русской службы Би-би-си в Беларуси лишили аккредитации без малого год назад.
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