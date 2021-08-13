Олимпиада закончилась на прошлой неделе. В Северной Корее кусочек ее показали только сейчас

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олимпиада в Токио закрылась еще в воскресенье

Спустя два дня после церемонии закрытия Олимпиады в Токио Центральное телевидение КНДР впервые показало запись одного из событий Игр - 70 минут матча женских футбольных команд Британии и Чили.

Игра состоялась еще 21 июля, еще до официального открытия.

Американский сайт North Korea News отметил, что запись транслировалась без комментария и с низким разрешением, так что сложно судить, как она была получена.

Еще один американский сайт, посвященный северокорейским делам, North Korea Tech, напомнил, что .в прошлые разы Союз вещателей Азиатско-Тихоокеанского региона предлагал Пхеньяну получить записи Игр через сотрудничество с южнокорейским телеканалом SBS.

КНДР не участвовала в Олимпиаде-2020, заявив, что хочет уберечь своих спортсменов от коронавируса.

Правительство Северной Кореи утверждает, что на территории страны не было ни одного случая заболевания Covid-19, но специалисты считают это неправдоподобным.

Таким образом, не сбылись надежды Сеула использовать Игры для возобновления диалога с Севером.

В 2018 году две Кореи выставили на Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане совместную сборную. КНДР включила туда 22 атлета. Делегацию возглавляла сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Во время тех Игр состоялись важные политические встречи, давшие толчок дальнейшим контактам Пхеньяна с Южной Кореей и Соединенными Штатами.