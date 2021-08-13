Ливия обвинила сына Каддафи в связи с российскими наемниками ЧВК "Вагнер"

42 минуты назад

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Ливийский прокурор Мохаммед Гаруда, представляющий поддерживаемое ООН правительство Триполи, выдал ордер на арест сына покойного лидера страны Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама Каддафи, по обвинению в связи с российскими наемниками из частной военной компании "Вагнер".

Этому предшествовало журналистское расследование Би-би-си о причастности этих наемников к военным преступлениям в Ливии в 2019 году. Прокурор Гаруда разослал свой ордер ливийским правоохранителям еще 5 августа, но публичное заявление последовало лишь после показа документального фильма в Британии.

Сейф аль-Ислам Каддафи, по некоторым данным, скрывается в районе города Зинтан юго-западнее Триполи.

Теневая компания

ЧВК "Вагнер" впервые заявила о себе в 2014 году, когда ее сотрудники сражались на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Позднее ее следы обнаруживались в Ливии, Сирии, Мозамбике, Судане и Центральноафриканской Республике, где "вагнеровцы" участвовали во внутренних конфликтах, либо охраняли нефтепромыслы и алмазные месторождения..

Вся деятельность компании носит закрытый характер. По неофициальным данным, в ней работает около двух тысяч человек, в основном бывших российских военнослужащих, возглавляет структуру отставной подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин, а общее руководство и контроль осуществляет предприниматель Евгений Пригожин, которого считают доверенным лицом Владимира Путина.

В 1990-х годах Пригожин держал в Петербурге ресторан, в котором любил бывать будущий президент России, а позднее поставлял продукты для кремлевских приемов, за что получил прозвище "повар Путина".

Пригожин неоднократно заявлял, что не имеет отношения к ЧВК "Вагнер".

Компания не зарегистрирована в России как юридическое лицо, но включена в санкционный список США.

В 2019 году сотрудники ЧВК "Вагнер" воевали в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, контролировавшего восток страны и развернувшего наступление на Триполи.

Конфликт завершился перемирием в октябре 2020 года, после чего "вагнеровцы" покинули Ливию.

К этому периоду относятся контакты с ними Сейфа Каддафи, также поддерживавшего Хафтара.

Кто такой Сейф Каддафи

С сыном и вероятным преемником диктатора, бегло говорившим по-английски и окончившим престижную Лондонскую высшую школу экономики, одно время связывались надежды на либерализацию режима.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сын Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи почти шесть лет провел в тюрьме в городе Зинтан

Однако в 2011 году, когда в Ливии началось народное восстание, Каддафи-младший принял активное участие в репрессиях против оппонентов его отца. За это ливийский суд заочно приговорил его к смертной казни. Он также находится в розыске по линии Международного уголовного суда в Гааге.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи его сын был взят в плен одной из повстанческих группировок и освобожден спустя шесть лет, после чего ни разу не появлялся на публике.

Скрываясь в подполье, он в июле этого года дал интервью New York Times, в котором говорил о своих планах вернуться в политику.

В своем документальном фильме Би-би-си дала слово сотрудникам ливийских спецслужб, которые называли Сейфа Каддафи "кандидатом от России на пост главы Ливии".

"Если бы Россия добилась своего, Сейф Каддафи произнес бы победную речь на площади Мучеников в Триполи", - заявил один из них.

Эти офицеры вели дело российского гражданина Максима Шигалея, который в мае 2019 года был арестован в Триполи по обвинению в шпионаже и вмешательстве в местные выборы в интересах Халифы Хафтара и Сайфа Каддафи, и освобожден в конце 2020-го.

По данным следствия, Шигалей лично встречался с Сейфом Каддафи.

На YouTube были размещены два сделанных в России ролика, в которых Каддафи-младшего называли "спасителем Ливии", а Шигалея "российским героем".

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