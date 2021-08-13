Наследник Samsung вышел из тюрьмы в Южной Корее по УДО. Власти учли его значение для экономики

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выйдя из тюрьмы, Ли Чжэ Ён еще раз извинился за содеянное

Вице-президент и фактический руководитель южнокорейской бизнес-империи Samsung Group Ли Чжэ Ён, отбывавший срок за подкуп должностных лиц, в пятницу вышел на свободу под обязательство соблюдать ряд ограничений.

В январе этого года суд приговорил его к двум с половиной годам тюрьмы, из которых он отбыл 207 дней.

Как было сказано в обвинительном заключении, он перечислил 43 миллиарда вон (37,7 миллиона долларов) двум благотворительным фондам, возглавляемым Чхве Сун Силь, близкой подругой экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, в обмен на политическую поддержку. Суд признал его виновным в даче взяток, растратах и сокрытии преступно нажитых доходов.

Пак Кын Хе, возглавлявшая государство в 2013-2017 годах, подверглась импичменту после массовых протестов и сейчас отбывает 20-летний срок за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

"Я причинил людям много неприятностей, я глубоко извиняюсь, - заявил 53-летний Ли Чжэ Ён журналистам у ворот тюрьмы. - Я внимательно прислушиваюсь ко всем замечаниям и критике, так же как к высоким ожиданиям в мой адрес. Я буду трудиться изо всех сил".

Дело в экономике

Условия досрочного освобождения включают запрет в течение пяти лет заниматься бизнесом и выезжать за границу без разрешения властей, однако наблюдатели уверены, что для Ли Чжэ Ёна сделают исключение.

Формальным основанием послужила 76-я годовщина освобождения Кореи от японской оккупации, отмечаемая 14 августа, но министерство юстиции не скрывает, что в основе решения лежали экономические резоны.

Samsung Group производит 20% ВВП Южной Кореи. Такую стратегически важную. корпорацию нежелательно оставлять без руководства, особенно во время спада, вызванного пандемией Covid-19.

Решение раскритиковали правозащитники и борцы с коррупцией.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, при вступлении в должность обещавший искоренить сомнительные связи между крупным бизнесом и государством, выступил со специальным заявлением.

"Мы знаем, что по поводу досрочного освобождения Ли Чжэ Ёна существуют разные мнения. У тех, кто выступает против, есть своя правда. С другой стороны, многие призывали освободить его в период нынешнего тяжелого кризиса, надеясь, что он поможет стране в плане производства полупроводников и вакцин", - сказано в заявлении президента.

Американская Торговая палата заявила, что освобождение Ли Чжэ Ёна поможет преодолеть мировой дефицит компьютерных чипов.

Против "кронпринца Samsung" расследуется еще одно дело, касающееся незаконных манипуляций с акциями компании на бирже. Теоретически не исключен его повторный арест и даже новый тюремный срок.

"Денежная семья"

Samsung Group - семейное предприятие. Такие компании, к которым относятся также Daewoo, Hyundai и Goldstar, называются в Южной Корее чеболями, что переводится как "денежная семья".

Samsung основал в 1938 году дед Ли Чжэ Ёна Ли Бён Чхоль. Название по-корейски значит "три звезды", поскольку у Ли Бён Чхоля было три сына.

Младший из них, отец Ли Чжэ Ёна Ли Чи Гон, унаследовал бизнес в 1987 году. Он сделал Samsung одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий, но также обвинялся в правонарушениях.

25 октября 2020 года Ли Хи Гон скончался от сердечного приступа. Выборы нового президента Samsung не проводились, поскольку единственный претендент на этот пост, Ли Чжэ Ён, находился под судом и в заключении.