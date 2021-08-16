Срок обязательной вакцинации в Москве истек. Успел ли бизнес привить сотрудников?

Алексей Ильин

Би-би-си

25 минут назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

К 15 августа ряд московских компаний должны были полностью вакцинировать 60% своих сотрудников, следуя постановлению главного санитарного врача Москвы. В противном случае сотрудникам грозило отстранение от работы, а компаниям - штрафы и другие санкции. Опрошенные Би-би-си предприниматели рассказали, что в целом успевают уложиться в отведенные сроки и постарались обойтись без увольнений.

Два месяца назад, 15 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, которое обязывало провести вакцинацию 60% всех сотрудников ряда сфер экономики, в том числе ритейла, общепита, общественного транспорта, фитнес-индустрии. Согласно этому постановлению, не позднее 15 июля сотрудники должны были получить первый компонент вакцины, а до 15 августа - завершить процесс обязательной вакцинации.

16 июля сроки подачи данных о вакцинации сотрудников были продлены до 22 июля.

Вообще обязательная вакцинация была введена в 30 регионах России. Срок прививки первым и вторым компонентом варьируется в зависимости от субьекта.

Категория граждан, подпадающих под это требование, тоже разнится в зависимости от региона: где-то обязательная вакцинация касается только чиновников (например, в Санкт-Петербурге) или вахтовиков (Хабаровский край и Камчатка), но в большинстве субъектов прививка предусмотрена для сотрудников сферы услуг и других работников, непосредственно контактирующих с клиентами.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно предупреждал предпринимателей, что если требования по вакцинации не будут соблюдаться, то это может привести к новому локдауну в столице.

В июле многие предприниматели жаловались, что не успевают организовать вакцинацию в срок. Так, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов и ассоциация "Русбренд" (объединяет Pepsico, Nestle, Unilever и ряд других компаний) просили Роспотребнадзор сдвинуть сроки обязательной вакцинации на месяц или хотя бы на две недели.

"Народ кряхтит, но вакцинируется"

Месяц назад многие предприниматели сетовали на то, что значительная часть их сотрудников принципиально не хочет прививаться - даже под угрозой увольнения. Однако сейчас ситуация постепенно меняется.

Как рассказал Би-би-си президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в последнее время люди стали охотнее идти на прививку.

"У нас уже около 80% [работников] привито в целом по отрасли, ни о каких конфликтах и увольнениях я не знаю. Сейчас все понимают, что третья волна очень опасна", - говорит он.

Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) и основатель сети имидж‑лабораторий "ПЕРСОНА" Игорь Стоянов тоже отмечает, что люди стали более ответственно подходить к вакцинации.

"У нас по отрасли вакцинировано около 50%, а в нашей сети мы достигли 60%. Кто-то имеет медотводы по состоянию здоровья, очень много переболевших, поскольку в нашей индустрии постоянные контакты с людьми. В целом люди стали более лояльно к этому относиться - не только у нас, но и в других странах. Народ кряхтит, но вакцинируется - жить же хочется", - говорит он.

Опрошенные Би-би-си владельцы общепита тоже говорят, что уже успели достичь показателя в 60% вакцинированных. Например, в сетях кафе "Шоколадница" и Prime сообщили, что вакцинировали 67% своих сотрудников.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В Ассоциации рестораторов и отельеров России говорят, что около 80% сотрудников отрасли уже привились от коронавируса

В других отраслях, подпадающих под указ Собянина, квота на вакцинированных сотрудников тоже в целом выполняется. Так, в сети кинотеатров "Каро" Би-би-си рассказали, что уже давно превысили эту планку, о достижении необходимого уровня вакцинации сообщили и в службе доставки Delivery Club.

"Процесс вакцинации пошел гораздо быстрее после того, как появилась возможность вакцинировать нерезидентов и были открыты дополнительные пункты вакцинации в центральных районах города. В частности, мы организованно вакцинируем курьеров в Лужниках, что позволило кратно увеличить количество курьеров, которые ежедневно проходят вакцинацию", - добавляют в пресс-службе Delivery Club.

О достижении необходимого показателя по вакцинации Би-би-си также сообщили в сети фитнес-клубов Encore Fitness, в музее современного искусства "Гараж" и в сети гипермаркетов "О'КЕЙ".

Однако даже если квота на вакцинацию выполнена, у компаний иногда возникают трудности с отчетностью. На это обращает внимание владелица сети салонов красоты Babor Наталья Яковлева.

"У нас довольно много сотрудников, которые переболели. У переболевших есть QR-коды с сайта Госуслуг. Но система не позволяет загрузить данные таких людей. Есть еще пара человек, у которых есть заключение комиссии по медотводу, и с этим тоже есть проблемы - непонятно, куда их загружать. Плюс там криво считаются проценты. Тем не менее, нужная цифра нами получена", - говорит она.

Почти без увольнений

В июне Ростурд сообщил, что работодатель может на законных основаниях отстранять от работы сотрудников, отказавшихся прививаться от коронавируса. В ведомстве ссылались на положения Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

"В нем (законе) указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - отмечалось в пояснении Ростуда.

Однако о массовых случаях увольнения из-за отказа вакцинироваться предприниматели пока не заявляют. Опрошенные Би-би-си бизнесмены говорят, что стараются делать все возможное, чтобы обойтись без вынужденных увольнений и отстранений. Тем не менее, некоторым компаниям такой ситуации избежать не удалось.

"У нас уволились и были отстранены почти 10% сотрудников из категорий, подлежащих обязательной вакцинации. 5% уволились и 5% были отстранены, но из отстраненных большая часть приносит сертификаты", - рассказали Би-би-си в пресс-службе Истринской сыроварни Олега Сироты.

Ранее сам Сирота в своем "Фейсбуке" сетовал на то, что ему приходится "давить на сотрудников", так как многие из них боятся вакцинации.

В остальных компаниях, с которыми пообщалась Би-би-си, утверждают, что никого из-за прививок не увольняли.

"У нас примерно 10% сотрудников не хотели вакцинироваться из-за того, что просто боялись, но мы пока никого не отстраняли и надеемся, что нам не придется этого делать", - говорит Игорь Стоянов.

"Мы никого не увольняли. У меня только два сотрудника не соглашались вакцинироваться, так как у них были проблемы со здоровьем, но после долгих бесед им разъяснили, что это необходимо", - рассказывает владелица ресторана Peshi Елена Шевцова.

В ожидании проверок

В июле начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в столице начнутся проверки соблюдения требований об обязательной вакцинации. Контролировать исполнение постановления должны органы исполнительной власти Москвы и столичный Роспотребнадзор.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, штрафы для организаций-нарушителей могут составлять от 30 тыс. до 300 тыс. или даже 1 млн рублей, в зависимости от типа организации.

Предприниматели говорят, что пока проходят в основном плановые проверки Роспотребнадзора. Параллельно ведомство запрашивает у компаний документы в электронном виде о числе вакцинированных сотрудников.

"Отдельных проверок пока не было, но у нас сейчас проходит плановая проверка Роспотребнадзора, в ходе которой мы рассказывали о ходе вакцинации на предприятии. Нам озвучили, что в случае, если будет меньше 60%, мы попадем в список обязательных проверок", - рассказали в Истринской сыроварне.

"Насколько мне известно, в целом, не было таких проверок, даже не было запланировано. Проверялись именно списки [вакцинированных] и проверялись у всех централизованно после загрузки. Возможно, у тех, кто не достиг пороговых цифр что-то и было - но мы не следили за этим за ненадобностью", - говорит директор департамента маркетинга и PR сети кафе Prime Мария Лошкова.