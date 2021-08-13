Паника и отчаяние в Афганистане: люди бегут от наступающих отрядов "Талибана"
ООН призвала соседей Афганистана открыть свои границы для мирных афганцев, спасающихся от наступления талибов. Тысячи беженцев прибывают в Кабул, считая столицу своим последним безопасным убежищем. Талибы захватили многие крупные населенные пункты, в том числе Кандагар - второй по величине город в стране.
Победное шествие "Талибана" (организация запрещена в России) продолжается на фоне вывода американских и других иностранных войск после 20 лет боевых действий.
"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.
Жизнь при "Талибане" в 1990-е годы привела к жестокому угнетению женщин: они повсеместно были обязаны носить бурки, девочкам старше 10 лет запрещали учиться, а тех женщин, которые нарушали правила публично наказывали, а иногда и казнили.
"Я в опасности, но я не думаю о себе. Я думаю о нашей стране... Я думаю о нашем поколении: о том, как много мы сделали, чтобы изменить ситуацию. Я думаю о молодых девушках ... В этой стране тысячи красивых, молодых, талантливых женщин...", - говорит в интервью Би-би-си Сахра Карими, афганский режиссер из Кабула, которая опасается возвращения мрачных времен.
Война в Афганистане: основные факты
- В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, организованных лидером "Аль-Каиды" (организация запрещена в России") Усамой бен Ладеном
- Затем последовали 20 лет оккупации и военных операций. США и их союзники наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности, но нападения талибов продолжались
- В итоге США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покидают Афганистан в этом году, и талибы снова захватывают большую часть страны.
Многие из тех, кто приехал в Кабул в поисках убежища, живут и спят прямо на улицах. По данным организации "Спасите детей", в столице сейчас находится около 72 тыс. детей, которые вместе с родителями сбежали из захваченных талибами провинций.
"У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка. Наш дом и все вещи сгорели, поэтому мы приехали в Кабул и молим бога о помощи", - сказал Би-би-си Асадулла, 35-летний уличный торговец, бежавший в столицу из северной провинции Кундуз.
Паштана Дуррани, исполнительный директор образовательной организации, которая работает с афганскими девушками, тоже находится в Кабуле. Она боится за свою жизнь из-за того, что активно выступала за образование женщин.
"Девочки, с которыми мы работали, уже сбежали. Я не знаю, где находятся мои студенты, и опасаюсь за их жизни. Что с ними могут сделать талибы?" - говорит Пашатана в интервью Би-би-си.
"Куда еще нам бежать отсюда?"
Комментарий корреспондента Би-би-си в Кабуле Йогиты Лима:
Люди не могут до конца поверить тому, что все изменилось в одночасье. Только в четверг пять столиц провинций, в том числе крупные города, перешли под контроль талибов.
В Кабул прибывают тысячи людей, и это число увеличивается с каждым часом. Они бежали, взяв только самое необходимое. Это люди, у которых были дома и работа, магазины и фермы - и они все это бросили за пару часов, просто чтобы не быть убитыми.
Некоторым из них потребовались дни, чтобы добраться до Кабула. Сейчас передвигаться по стране очень опасно - они ехали мимо контрольно-пропускных пунктов талибов и действующих линий фронта.
Но куда им еще бежать?
Они разгневаны на то, что правительство оставило их на произвол судьбы. Правительство обещает, что разместит их в мечетях и предоставит им помощь. Но помощи и мест не хватает для всех, кому она нужна.
Люди недовольны и тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы.
Эвакуация
В пятницу пришло сообщение о ом, что США отправят в аэропорт Кабула около 3 тыс. военнослужащих для эвакуации сотрудников посольства специальными рейсами.
Американское посольство заявило, что обладает информацией о казнях, сдавшихся в плен афганских солдат талибами, назвав это возможным военным преступлением.
Великобритания направляет 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну. Персонал посольства Великобритании сокращен до минимума.
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