Коронавирус: Россия бьет рекорд смертности третий день подряд

38 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рост числа заражений в начале лета российские власти связывали в том числе с невысокими темпами вакцинации населения

В России от коронавируса умерли за сутки 819 человек - это новый антирекорд смертности с начала пандемии.

Суточная смертность бьет рекорд третий день подряд. В предыдущие дни умерли 808 и 815 человек. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 169 683 человек.

В июне и июле в России не прекращался рост заболеваний ковидом. Российские власти связывали рост с появлением более заразного штамма "Дельта" и низким уровнем вакцинации населения.

Ситуация в Москве

В Москве за последние сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. При этом, как сказал накануне московский мэр Сергей Собянин, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек - минимальное количество с начала апреля.