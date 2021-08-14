В Афганистане талибы захватили еще один город, сотрудники дипмиссий готовятся к эвакуации

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни тысяч афганцев бежали от "Талибана" в Кабул, но боевики продвигаются все в ближе к столице

Военные США начали возвращаться в Кабул, чтобы помочь сотрудникам дипмиссий покинуть Афганистан, в то время как "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) продолжает стремительное наступление.

В пятницу боевики захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, всего в 80 км от Кабула.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула. Боевики заняли уже половину административных центров 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Отрезать руку за кражу". Чего добивается “Талибан” в Афганистане?

В социальных сетях сторонники "Талибана" публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные боевиками - на фотографиях видны бронетехника, тяжелое вооружение и даже беспилотник, захваченные с оставленных военных баз. По некоторым данным, солдаты кабульского правительства бегут, бросая оружие и технику, либо сдаются талибам целыми подразделениями.

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских солдат из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 солдат, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев.

"Непосредственной угрозы нет"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Военных для содействия эвакуации в Кабул направили не только США, но и Британия

Несмотря на активно идущий процесс эвакуации и уничтожения секретных документов в дипмиссии, администрация американского президента Джо Байдена не считает, что захват власти в Афганистане талибами неизбежен.

"Прямо сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет", - заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби,, хотя несколько дней назад американские источники не исключали, что Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Многие европейские страны, включая Британию, Германию, Данию и Испанию, также объявили о выводе сотрудников своих посольств. Дипмиссии или закрываются полностью, или ограничивают число сотрудников до абсолютного минимума. Великобритания направила 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну.

Накануне генсек ООН заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, организация уже призвала соседние страны открыть границы для мирных беженцев.

"Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - заявил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что особую опасность наступление талибов представляет для журналистов и женщин. Жизнь при "Талибане" в 1990-е годы привела к жестокому угнетению женщин: они повсеместно были обязаны носить бурки, девочкам старше 10 лет запрещали учиться.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.

Война в Афганистане: основные факты

В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, организованных лидером "Аль-Каиды" (организация запрещена в России") Усамой бен Ладеном

Затем последовали 20 лет оккупации и военных операций. США и их союзники наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности, но нападения талибов продолжались

В итоге США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покидают Афганистан в этом году, и талибы снова захватывают большую часть страны.

Беженцы в Кабуле

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Кабуле сейчас находится больше 70 тысяч детей из разных провинций, захваченных талибами

Многие из тех, кто приехал в Кабул в поисках убежища, живут и спят прямо на улицах. По данным организации "Спасите детей", в столице сейчас находится около 72 тыс. детей, которые вместе с родителями сбежали из захваченных талибами провинций.

"У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка. Наш дом и все вещи сгорели, поэтому мы приехали в Кабул и молим бога о помощи", - сказал Би-би-си Асадулла, 35-летний уличный торговец, бежавший в столицу из северной провинции Кундуз.

Паштана Дуррани, исполнительный директор образовательной организации, которая работает с афганскими девушками, тоже находится в Кабуле. Она боится за свою жизнь из-за того, что активно выступала за образование женщин.

"Девочки, с которыми мы работали, уже сбежали. Я не знаю, где находятся мои студенты, и опасаюсь за их жизни. Что с ними могут сделать талибы?" - говорит Паштана в интервью Би-би-си.