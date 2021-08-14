На Гаити произошло мощное землетрясение, поступают сообщения о погибших

14 августа 2021, 14:45 GMT Обновлено 3 минуты назад

Землетрясение магнитудой 7,2 случилось на западе Гаити. Власти сообщили, что есть жертвы, в соцсетях появляются фото поврежденных и обрушившихся зданий.

"Могу подтвердить, что погибшие есть, но точное их количество пока не известно. Мы еще собираем информацию", - заявил агентству Франс пресс директор службы гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер.

По данным геологической службы США, очаг землетрясения находился в 8 км от города Пти-Тру-де-Нипп. До густонаселенной столицы страны Порт-о-пренса оттуда около 150 км.

Гаити до сих пор не полностью восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.