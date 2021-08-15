"Талибан" начал наступление на столицу Афганистана Кабул
Боевики движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства.
Талибы подходят к столице со всех направлений, сообщает Рейтер со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.
По данным СМИ, лидеры "Талибана" объявили, что не будут применять насилие в Кабуле и позволят уйти тем, кто захочет. Кроме того, талибы заявили, что не намерены мстить, поэтому никому, в том числе сотрудникам афганского правительства нет необходимости бежать из страны.
В "Твиттере" администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.
"В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем", - заявили представители президента.
Корреспондент Би-би-си Ялда Нахим отмечает, что боевики, по всей видимости, не встретят большого сопротивления в афганской столице.
В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.
Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.
План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 военных, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев.
В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.
Война в Афганистане: основные факты
- В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, организованных лидером "Аль-Каиды" (организация запрещена в России") Усамой бен Ладеном
- Затем последовали 20 лет оккупации и военных операций. США и их союзники наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности, но нападения талибов продолжались
- В итоге США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покидают Афганистан в этом году, и талибы снова захватывают большую часть страны.
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