"Талибан" начал наступление на столицу Афганистана Кабул

15 августа 2021, 08:11 GMT Обновлено 3 минуты назад

Автор фото, Reuters

Боевики движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства.

Талибы подходят к столице со всех направлений, сообщает Рейтер со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.

По данным СМИ, лидеры "Талибана" объявили, что не будут применять насилие в Кабуле и позволят уйти тем, кто захочет. Кроме того, талибы заявили, что не намерены мстить, поэтому никому, в том числе сотрудникам афганского правительства нет необходимости бежать из страны.

В "Твиттере" администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.

"В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем", - заявили представители президента.

Корреспондент Би-би-си Ялда Нахим отмечает, что боевики, по всей видимости, не встретят большого сопротивления в афганской столице.

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На фоне сообщений о наступлении на Кабул люди стоят в очередях, пытаясь получить наличные деньги или документы

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.

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План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 военных, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев.

В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.

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