"Бомбардир нации": умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герд Мюллер, нападающий "Баварии", один из величайших игроков своего поколения

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер. Ему было 75 лет, последние шесть лет он боролся с болезнью Альцгеймера. За свою карьеру Мюллер забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги за мюнхенскую "Баварию". Фанаты и другие игроки звали его "Бомбардиром нации".

Мюллер, один из лучших игроков поколения, ушел из жизни в воскресенье утром.

"Наш мир сегодня остановился. Мы всем клубом и со всеми фанатами оплакиваем кончину Герда Мюллера", - такое заявление выпустил футбольный клуб "Бавария".

Мюллер забил 68 голов в 62 матчах за Западную Германию. Он был автором решающего гола, который привел к победе ФРГ в финале чемпионата мира 1974 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герд Мюллер за свою карьеру забил сотни голов и получил десятки высших футбольных наград

За 15 лет в "Баварии" Мюллер забил рекордные 365 голов в 427 матчах Бундеслиги и 66 голов в 74 европейских матчах. Благодаря ему Западная Германия завоевала статус чемпиона Европы 1972 года, обыграв команду Советского Союза, и трижды выиграла Кубок Европы вместе с мюнхенской "Баварией".

В детстве Мюллера ничего не предвещало, что он станет звездой футбола. Он родился сразу после Второй мировой войны, 3 ноября 1945 года, в небольшом городе Нердлингере, знаменитом своим ткацким производством. Мюллер вырос невысоким и коренастым и первый тренер даже прозвал его "толстяк - коротышка Мюллер".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герд Мюллер, который перестал играть в футбол еще в 80-е годы, оставался объектом фанатского восхищения

За нестандартную для футболиста фигуру его высмеивали фанаты, да и он сам говорил, что если бы не любил футбол так страстно, то с такой внешностью он бы сильно преуспел в страховании.

Но играть ему нравилось больше, чем высчитывать вероятность наступления рисков и выплаты компенсаций.

Используя свое мощное телосложение Мюллер постепенно заработал репутацию сильного бомбардира, и в 1964 году, забив уже более 50 голов, играя за футбольный клуб своего города, он попал в набирающую обороты "Баварию". За команду уже выступали будущие суперзвезды Франц Беккенбауэр и Зепп Майер.

Вместе они поднимут клуб на невообразимые высоты, а Мюллер будет забивать голы, без которых не было бы четырех побед клуба в Бундеслиге в период с 1969 по 1974 год.

Про кличку "коротышка Мюллер" все забудут, Герда теперь называют "Бомбардир нации".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герд Мюллер, который перестал играть в футбол еще в 80-е годы, оставался объектом фанатского восхищения

В 1974 году, выиграв чемпионат мира в Германии на родине, он внезапно объявил о своем уходе из мирового футбола в возрасте всего лишь 28 лет.

В 1979 году он решил уехать в США, где отыграл еще три сезона за "Форт-Лодердейл Страйкерс", и в 1982 году объявил о выходе на пенсию.

Уход из спорта тяжело на нем отразился - он впал в депрессию, начались запои, лечение от алкоголизма в клинике.

В 2015 году, когда Герду Мюллеру исполнилось 70 лет, ему поставили диагноз "Альцгеймер".