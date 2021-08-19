Эффективность "Спутника" равна 81%, выяснили ученые из Петербурга

Анна Пушкарская, Алексей Ильин

Би-би-си

час назад

Автор фото, SOPA Images/Tass

Эффективность российской вакцины "Спутник V" против осложнений, требующих госпитализации, составляет 81%, говорится в первом независимом исследовании эффективности вакцинации, проведенном специалистами из Санкт-Петербурга. Ученые утверждают, что лишь около 3,4% полностью вакцинированных пациентов попадают в больницы.

Согласно выводам исследования, проведенного учеными из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), Первого меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы, шансы тяжелого течения коронавируса у полностью привитых "Спутником" пациентов снижаются в пять раз.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с исследованием до публикации. Как уточнили его авторы, это пока препринт, то есть исследование ожидает оценки внешних рецензентов.

Авторы отмечают, что это первое исследование, посвященное изучению эффективности вакцин от Covid-19, проведенное в реальных условиях в России, а также одно из первых исследований в мире, где предоставлена информация о защитном эффекте вакцины от повреждений легких.

"Вакцинация на 81% защищает пациента с симптомами Covid-19 от попадания в больницу во время третьей волны пандемии в Петербурге, вызванной штаммом "дельта", - говорится в исследовании.

Для анализа были использованы данные 13 894 пациентов, из них 1291 пациент был полностью вакцинирован. В итоге 1274 привитых пациента были отправлены на амбулаторное лечение домой и лишь 17 пациентов (3,4%) были госпитализированы, свидетельствуют данные исследования.

Как выяснили ученые, вакцинация наиболее эффективна применительно к женщинам (84%), чем к мужчинам (76%). Также эффективность вакцинации повышается у пациентов старше 50 лет (82%), тогда как у пациентов в возрасте 18-49 лет она составляет 63%.

"Мы наблюдали резкий рост вероятности госпитализации по мере увеличения возраста для невакцинированных пациентов по сравнению с почти одинаковой зависимостью между возрастом и вероятностью госпитализации для полностью привитой группы пациентов", - отмечают ученые.

Как проводилось исследование?

Исследование было проведено на базе данных о пациентах двух амбулаторных центров Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), которые выполняют в Санкт-Петербурге функцию сортировочных центров.

"Мы работаем в качестве КТ-центров: к нам в поликлинику привозят пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и положительным тестом, после чего решается вопрос об их госпитализации или амбулаторном лечении, - рассказывает соавтор исследования, заместитель главврача по медицинской части МИБС Михаил Черкашин. - В июле, когда началась массовая вакцинация, у нас с Европейским университетом родилась идея сделать исследование эффективности вакцины в реальной практике".

Как пояснил врач, подавляющее число вакцинированных имеют лишь легкие симптомы инфекции, в редких случаях у них диагностируется пневмония, однако тяжелой формы пневмонии не было зафиксировано ни у одного из вакцинированных пациентов.

В исследовании отмечается, что среди пациентов с поражением более 75% легких не было тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, К 27 июля 26,5% жителей Петербурга получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19

Как отмечает председатель правления МБИС Аркадий Столпнер, исследование показало, что в целом российская вакцина как минимум не хуже защищает от госпитализации и тяжелого течения при инфицировании "дельта"-штаммом, чем американская Pfizer и вакцины других производителей.

Ситуация с вакцинированием в России, по мнению Столпнера, уже не столь катастрофическая, какой была еще пару месяцев назад, когда даже среди участников Петербургского экономического форума (ПМЭФ) не все, с кем ему приходилось встречаться, были привиты. "Я десяти людям на ПМЭФ объяснил, пять из них привьется", - прогнозировал собеседник Би-би-си, отмечая, что единственный выход - это объяснять и стимулировать методом кнута и пряника, усложнять жизнь тем, кто не вакцинировался.

"Я вижу, что ситуация изменилась - люди все же встали в очередь за вакциной, в Петербурге вакцинируют по 25 тысяч человек в день, в Москве по 70-80 тысяч, а фиктивная вакцинация при таких объемах вряд ли превышает сотые доли процента. Но достаточно ли этого на случай новых агрессивных мутаций вируса, мы не знаем", - говорит Столпнер.

Только "Спутник"

Как уточняется в исследовании, участники опроса сообщали о количестве доз и датах вакцинации, однако информацию о типах вакцин ученые не собирали. При этом, согласно официальной статистике, к 27 июля 2021 года 96% петербуржцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины, были привиты "Спутником V" (1,7% получили вакцину "ЭпиВакКорона" и 2,2% - "КовиВак").

Исследования по другим видам российских вакцин, по словам Михаила Черкашина, в данный момент провести довольно сложно, так как в Петербурге лишь очень малая часть жителей привилась "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной".

"ЭпиВак" и "КовиВак" - их просто практически нет, их очень мало, лишь несколько процентов петербуржцев получили их. Видимо, нужен вопрос времени, наработки количества этих вакцин, чтобы большее количество пациентов ими привились, и можно было подсчитать эффективность", - говорит Черкашин.

В конце июня СМИ сообщали, что в Петербурге заканчиваются запасы вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а пациентов, желающих привиться именно ими, вносят в списки отложенной записи. Спрос на эти вакцины значительно превышает предложение и в других городах России, хотя научных доказательств эффективности ни одной из них пока не было представлено.

В мае минздрав зарегистрировал еще одну - однокомпонентную - вакцину от коронавируса "Спутник лайт", которую начали использовать для вакцинации мигрантов и ревакцинации тех, кто делал прививку более шести месяцев назад.

Согласно рекомендациям минздрава, повторную вакцинацию необходимо проводить через полгода после первых двух уколов. Как отмечает Михаил Черкашин, строгих научных доказательств того, что необходимо ревакцинироваться каждые полгода, пока нет, однако эта практика внедрена не только в России, но и в других странах, в том числе в США и Британии.

"Уровень антител начинает падать уже через три месяца [после прививки] - это вполне естественно, это биологический механизм работы иммунитета. Основной смысл вакцины - в формировании клеточного иммунитета. Ранее предполагалось, что иммунитет от ковида действует в течение года, но с учетом новых штаммов этот срок может быть меньше", - рассуждает врач.

Кто и где исследовал "Спутник"?

Независимых исследований эффективности "Спутника V" в России ранее не проводилось. В июле результаты своего исследования опубликовал Центр им. Гамалеи, разработавший этот препарат. В нем утверждалось, что "Спутник" способен защитить организм от новых штаммов коронавируса.

В феврале журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника" на основе данных, предоставленных разработчиками вакцины. В исследовании, в котором приняли участие более 20 тысяч добровольцев, утверждалось, что российский препарат не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет.

25 июня свое исследование опубликовал минздрав Аргентины: в нем утверждалось, что введение всего одной дозы "Спутника" способно снизить смертность от коронавируса на 70-80% среди пациентов старше 60 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно выводам аргентинских ученых, для защиты здоровья переболевших коронавирусом достаточно ввести только первый компонент "Спутника"

На прошлой неделе еще одно исследование об эффективности "Спутника" было опубликовано в Сан-Марино. По данным совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, антитела к коронавирусу после второй дозы "Спутника" появились у 99% участников.

Как отмечает профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш, проводить исследование вакцин - это очень сложный процесс. "Именно поэтому клинические исследования стоят таких больших денег: потому что надо мониторить людей, надо мониторить, как их лечили и вакцинировали - это крайне сложно. Поэтому любое независимое исследование у профессионалов рынка вызывает огромные подозрения или даже ухмылку", - отметил он в беседе с Би-би-си.

По словам эксперта, любая методика подсчета вакцинированных пациентов всегда вызывает вопросы. "Сразу возникает вопрос, насколько надежна эта статистика, кто проверял ее, кто ее предоставлял. Дальше нам нужно проследить заболеваемость этих людей. Вопрос: кто следит за этим, какими методами, по каким критериям, следим ли мы за госпитализациями или по ПЦР-тестам, и по каким именно? Это огромная кухня", - рассуждает Кулиш.

Медицинский Институт имени Березина Сергея (МИБС) — частный медицинский центр с первым в стране негосударственным отделением МРТ. Он был основан в 2003 году врачами Сергеем Березиным (погиб в автокатастрофе в 2005 году) и Аркадием Столпнером, руководителем МИБС. Центр специализируется на высокотехнологичных методах диагностики и лечения онкозаболеваний. В Петербурге у него онкологическая клиника, оснащенная гамма-ножом и киберножом для выполнения радиохирургических операций и линейными ускорителями для конформной лучевой терапии. В 2017 году МИБС открыл в Петербурге первый в РФ центр протонной терапии.

По данным МБИС, 15% МРТ в стране выполняется в его отделениях: центры открыты в 62 городах России и СНГ.