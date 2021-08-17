Без ОБСЕ и видеотрансляций. Главные вопросы к наблюдению на выборах в Думу

Елизавета Подшивалова, Владимир Дергачев

Би-би-си

час назад

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Независимым наблюдателям придется нелегко на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Причина - трехдневное голосование, отказ от общедоступных видеотрансляций с участков, регламент аккредитации и дистанционное голосование.

ЦИК во главе с Эллой Памфиловой объясняет изменения нехваткой средств и пандемией, оппозиция - попытками усложнить контроль за выборами. Би-би-си проанализировала главные вопросы к наблюдению этой осенью.

ЦИК отказался от публичной трансляции с участков. Памфилова сослалась на экономию и нацбезопасность

Масштабным и неоднозначным изменением на очередных федеральных выборах стало закрытие трансляций с избирательных участков для обычных граждан. Об этом стало известно из презентации ЦИК, которую представили 14 июля.

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Право наблюдать за выборами получат кандидаты, одномандатники, партии и те, кто придет в один из 86 центров общественного наблюдения. Согласно подсчетам ЦИК, каждая партия может одновременно осуществлять наблюдение за 1260 УИК.

Это число, видимо, складывается из суммы пяти аккаунтов, выделяемых на федеральную партию, 225 - на одномандатников (по каждому округу) и 85 - на региональные отделения партии, помноженной на четыре (с каждого аккаунта можно одновременно следить за четырьмя избиркомами).

Главной причиной отказа от открытой трансляции в ЦИК назвали экономию средств. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обжаловал новый порядок видеонаблюдения в Верховном суде России. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова обвинила его в желании тратить миллиарды ради "любопытства диванных наблюдателей": "Мы просто уходим от праздного любопытства, созерцания ради созерцания".

Движение в защиту прав наблюдателей "Голос" (одноименная ассоциация внесена в реестр иноагентов) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть публичные трансляции с выборов. Правозащитники сослались на пандемию (есть риски скопления наблюдателей в помещениях) и назвали голословными утверждения насчет дороговизны трансляции без конкретных расчетов.

Во время выборов 2018 года за сутки видеотрансляцию с избирательных участков посмотрело 2 млн граждан, а на пике за голосованием одновременно наблюдала 331 тысяча человек, добавили в "Голосе". Это зачастую выливалось в вирусные ролики с вбросами пачек бюллетеней.

Памфилова утверждала, что ролики с участков угрожают национальной безопасности России. Она заявила, что страну "душат санкциями" и упомянула риски кибератак.

В "Голосе" этому возмутились: "Если исходить из предположения, что голосование и подсчет голосов будут проводиться честно, то такие свидетельства лишь укрепили бы легитимность избранного парламента и в глазах народа, и в глазах международного сообщества. В крайнем случае можно предоставить доступ к трансляциям через портал госуслуг только россиянам".

Обращение "Голоса" к Путину связано с тем, что именно он предложил ввести публичное видеонаблюдение с участков на президентских выборах 2012 года. Президент анонсировал публичные трансляции на фоне масштабных "болотных протестов" по итогам выборов в Думу-2011, чтобы "выбить почву из-под тех, кто хочет делегитимизировать власть в стране вообще".

Дмитрий Нестеров, электоральный эксперт, координатор "Голоса" в Москве, назвал два мотива отказа от трансляций в сеть.

"Во-первых, это дает полную свободу и безопасность для совершения ночных фальсификаций, когда на участках заведомо не может быть наблюдателей, - сказал он Би-би-си. - Во-вторых, это борьба с видеонаблюдателями, анализирующими записи с участков и находящих расхождения в реальной и нарисованной явке или фиксирующих вбросы и карусели".

По его словам, предложенная ЦИКом альтернатива дает возможность для участника выборов контролировать по видео лишь 1,3% участков, что "похоже на насмешку".

Избиркомы объявили войну "псевдожурналистам". ЦИК отзовет журналистов с участков за слухи и нарушение санитарии

Еще в 2016 году власти закрыли доступ на участки для независимых наблюдателей с пресс-картами СМИ, которые созданы при содействии правозащитников, например, "Голоса".

Работать на участках с 2016 года можно только журналистам, с которыми у СМИ заключен трудовой договор — он должен действовать как минимум два месяца до официального назначения выборов.

В этом году требования к СМИ стали еще жестче.

Если раньше аккредитация выдавалась сроком на один год, то теперь она действительна только в дни голосования.

Кроме того, ЦИК получил право приостановить аккредитацию за нарушение профессиональной этики, санитарных требований, распространение "слухов под видом достоверных сообщений" и вмешательство в работу избиркома.

Комиссии смогут проверять сведения о журналистах и запрашивать у редакций дополнительную информацию.

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В комиссии таким образом намерены бороться с "псевдожурналистами и серийными нарушителями требований".

В ЦИК уверили: эти требования "основаны на законе и соответствуют нужному профессиональному уровню журналистов, освещающих выборы".

Новые ограничения для работы журналистов фактически закрывают использование этого статуса для гражданского наблюдения, уверен Дмитрий Нестеров.

"Для опытных наблюдателей статус представителей СМИ давал мобильность и "внезапность", поскольку не привязывал наблюдателя к конкретному участку, - объяснил он. - Однако надо понимать, что уже несколько лет действует и без того сложный и произвольный порядок допуска журналистов, поэтому на больших выборах в рамках гражданского наблюдения этот статус использовался минимально".

Трехдневное голосование усложнит жизнь наблюдателям. Контролировать ситуацию трое суток почти невозможно

Многодневное голосование под предлогом пандемии вошло в практику в России с прошлого года - после кампании за поправки к Конституции, которые позволили Владимиру Путину избираться президентом до 2036 года.

В этом году голосование продлится трое суток: 17, 18 и 19 сентября.

По мнению Памфиловой, ЦИК создает все условия для "обеспечения непрерывного наблюдения в течение трех суток", чтобы наблюдатели сменяли друг друга на основе гибкого графика.

Сложность контроля трехдневного голосования, особенно ночью - самая серьезная проблема с наблюдением, полагает Нестеров.

"Ночные вбросы или подмены бюллетеней можно заметить по косвенным признакам, - объясняет он. - Но есть сложности с фиксацией таких фальсификаций. Добиться правовых последствий практически невозможно".

По его словам, основным сдерживающим фактором для фальсификаторов был масштаб публичного репутационного ущерба от фиксации подтасовок, а вовсе не маловероятные судебные расследования и призрачный риск наказания.

С введением "трехдневки" получить прямые доказательства фальсификаций будет сложнее. Эксперты обойдутся косвенными уликами фальсификаций вроде расхождения цифр в актах подсчетов или поддельных записях в книгах избирателей. Но такие доказательства "не имеют сопоставимого публичного эффекта" и не помогут предотвратить фальсификации, заключает Нестеров.

Россия предложила сократить число наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. В ответ европейцы отказались ехать на выборы

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за думскими выборами отказалось.

4 августа директор БДИПЧ Маттео Мекаччи объяснил это настойчивым требованием ЦИК ограничить количество наблюдателей до 60 человек. Центризбирком ссылался на пандемийные ограничения.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью "Коммерсанту" назвал неприемлемым отказ БДИПЧ направить наблюдателей из-за требования ЦИК. Организация руководствовалась логикой "все или ничего", которая не работает в переговорах с Россией, сказал дипломат.

Памфилова заявила, что если ОБСЕ не передумает, то ее квоту на наблюдение передадут другим организациям. В июне она оценила общее число наблюдателей на выборах в 500 тысяч.

Создание неприемлемых условий для миссии БДИПЧ ОБСЕ - "символический политический шаг", считает Нестеров из "Голоса". По его словам, иностранные наблюдатели на выборы влиять не могут - они лишь собирают информацию, общаются с экспертами и участниками выборов, анализируют условия их проведения.

"Реальная польза от иностранных наблюдательных миссий - обстоятельные аналитические доклады после выборов, - объясняет Нестеров. - Но непосредственно защитить сами выборы от фальсификаций эти миссии не могут. В этом надежда лишь на независимых наблюдателей, у которых в отсутствие узнаваемых независимых кандидатов в бюллетенях меньше мотивации наблюдать за выборами".

Электронное голосование пройдет в семи регионах. Это осложнит независимый контроль

На этих выборах в нескольких регионах пройдет электронное голосование. По решению ЦИК, дистанционно проголосовать смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Для защиты свободного волеизъявления разработчики системы позволят пользователю неоднократно менять выбранную партию или кандидата.

Вокруг нового способа голосовать уже разговорелся скандал. Московские власти заставляют бюджетников регистрироваться на онлайн-выборы в Госдуму, выяснило издание Republic. Сотрудников отдельных госучреждений просили прислать скриншоты, подтверждающие готовность к интернет-голосованию.

Московский общественный штаб по наблюдению за выборами подтвердил нескольких жалоб граждан на "принудиловку". Об этом говорил Интерфаксу руководитель штаба Алексей Венедиктов. Он обсудил сигналы с заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым.

Это не первый подобный скандал. В 2019 году на выборах в Мосгордуму кандидат Роман Юнеман проиграл с разницей в 84 голоса из-за онлайн-части голосования. После этого он подал в суд, посчитав голосование нечестным, но проиграл. Команда Юнемана утверждала, что перед выборами резко выросло количество аккаунтов бюджетников на портале госуслуг.

В семи регионах с дистанционным голосованием проживает примерно 16 из 110 миллионов избирателей, подсчитал Нестеров. Он говорит о немозможности защитить и проконтролировать большую долю голосов в рамках подобного типа голосования. Такое голосование уменьшает шансы "неадминистративных" кандидатов.