Восьмилетняя девочка, сдавшая ЕГЭ, не поступила на бюджет в МГУ

45 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Восьмилетняя москвичка Алиса, которая не училась в школе, но тем не менее сдала в восемь лет единый государственый экзамен, не поступила на бюджетное место в МГУ, то есть не сможет там обучаться бесплатно в этом году.

Имя девочки отсутствует в приказе о зачислении, опубликованном на сайте центральной приемной комиссии вуза.

Алиса поступала на факультет психологии МГУ. Внутренний вступительный экзамен по биологии он сдала на 48 баллов из 100, сообщал у себя в блоге ее отец Евгений Тепляков.

В семье Тепляковых семеро детей, Алиса - старшая. Родители не отдавали детей в школу и занимаются их обучением сами. Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ и подала документы в университет. Ее семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ - экзамен, который сдают после 9-го класса.

В пять лет Алиса знала программу 5-го класса, рассказывал "Комсомольской правде" ее отец.

"Не бойтесь идти "вперед", ребенка нельзя лишить детства понятием треугольника. И, если программа "школа России" считает, что числа больше 100 ребенок осилит только к четвертому классу, то есть, после десяти с половиной лет, то нам это кажется полнейшей ахинеей. То же касается и таблицы умножения, изучаемой в третьем классе, то есть, к десятилетнему возрасту", - объяснял Тепляков у себя в блоге.

На психфаке МГУ в июле заявили, что примут девочку, если она успешно сдаст вступительный экзамен. Ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что если девочку зачислят, то ей могут выделать педагога-психолога, который помог бы ребенку комфортно учиться.

СМИ писали, что семья Тепляковых живет в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Большой текст о них 24 июля выпустило издание "Правмир".

Из разговора супругов с журналистами следовало, что оба не работают - Наталья Теплякова находится в отпуске по уходу за детьми, а Евгений Тепляков получает зарплату как воспитатель семейного детского сада - это форма дошкольного образования для детей из многодетных семей.