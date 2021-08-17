Дайджест: Байден защищается; эвакуация из аэропорта Кабула возобновилась; Боба Дилана обвиняют в совращении ребенка

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячи афганцев ждут спасения на летном поле и в здании аэропорта Кабула

Байден уверен в своей правоте

Президент США Джо Байден прервал несколько затянувшееся молчание и выступил с речью об Афганистане, заявив, что окончательный уход США из Афганистана был неизбежен и необходим.

"Американцы не могут и не должны гибнуть и сражаться в той войне, которую сами афганцы не хотят вести за себя", - сказал Байден. Уход США все равно привел бы к неприятным последствиям, когда бы он ни случился, и тянуть больше не было смысла - такова суть речи президента.

Американские военные тем временем снова открыли для полетов кабульский аэропорт, который до вечера понедельника был временно закрыт из-за хаоса, который устроили тысячи желающих бежать из страны афганцев. Аэропорт охраняют 2500 американских и 700 британских солдат, а в самое ближайшее время обе страны планировали перебросить туда подкрепление.

Самолеты для эвакуации граждан западных стран и афганцев, помимо США и Британии, прислали Канада, Германия, Франция, Чехия, Нидерланды.

За всеми новостями из Афганистана можно следить по нашей текстовой трансляции, а отдельные репортажи и аналитические статьи собраны здесь:

Автор фото, Los Angeles Times Подпись к фото, Беженцы из провинции в Кабуле в это воскресенье

Министры иностранных дел стран Евросоюза вечером во вторник проведут срочное видеосовещание о том, что делать Европе в связи с событиями в Афганистане. Предполагается, что прежде всего министры обсудят, как Европе поступить с тысячами афганских беженцев новой волны.

Американцы тем временем, как ожидается, параллельно с эвакуацией людей из кабульского аэропорта продолжат переговоры с талибами о беспрепятственной эвакуации всех американцев из страны. Как утверждают в Госдепартаменте, сейчас в Афганистане находятся более 10 тыс. граждан США.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр и вице-президент Абдулла Абдулла планируют вылететь в Доху на переговоры о формировании новых органов власти с политическим руководством "Талибана" (организации, запрещенной в России). Карзай, Хекматияр и Абдулла в воскресенье объявили, что создают Совет национального примирения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бобу Дилану, культовой фигуре американского рока и лауреату Нобелевской премии по литературе, сейчас 80 лет ( на фото - концерт в Лондоне в 2019 году). Заявительница на него утверждает, что он совратил ее 56 лет назад.

Боба Дилана обвинили в совращении ребенка. 56 лет назад

В исковом заявлении, поданном в Верховный суд Манхеттена, утверждается, что певец и автор песен Боб Дилан в 1965 году вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой.

Имя заявительницы не раскрывается, и в судебных документах она фигурирует под инициалами "J.C". Она утверждает, что Дилан в течение шести недель давай ей в своей квартире в Нью-Йорке Дилан наркотики и алкоголь и угрожал применением физического насилия.

Представители 80-летнего музыканта заявили, что "эти обвинения 56-летней давности являются ложью, и мы намерены защищаться".

За свою музыкальную карьеру Боб Дилан стал лауреатом нескольких премий "Грэмми", президентской медали Свободы, и получил Нобелевскую премию по литературе.

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Люди, которые считают себя пацифистами и борцами с неоипериализмом, требовали вывода войск западных стран из Афганистана все двадцать лет афганской кампании. На фото - демонстрация в Лондоне в 2009 году

Саморазрушение Запада - Die Welt

Западные леваки и пацифисты получили то, чего требовали много лет - Запад ушел из Афганистана, но к этому результату прилагаются катастрофические последствия для афганцев, о которых пацифисты по узости кругозора не подумали, - пишет главный редактор немецкой газеты Die Welt Ульф Пошардт.

"Талибы несут с собой шариат, убийство геев, неверных жен, диссидентов, христиан и кого угодно еще. И на это лишь пожимают плечами [...] Саморазрушение Запада, его бессмысленная и трусливая самодеконструкция приносит плоды. Вместе с верой в свои идеалы ушла способность защищаться, понимать, что такое внешняя политика, безопасность и развитие и нести просвещение", - сокрушается главный редактор одной из ведущих немецких газет.

Исправление двойной ошибки - Le Mond

Французская Le Mond в редакционной статье защищает решение Байдена довести до конца вывод войск из Афганистана.

Французские журналисты остаются при мнении, что интервенция изначально была ошибкой, потому что джихадисты во главе с Осамой бин Ладеном, ради уничтожения которых все затевалось, бежали из Афганистана от ударов США и союзников уже в конце 2001 года.

"Джо Байден, распорядившись вывести войск из Афганистана к двадцатой годовщине 11 сентября, исправил двойную ошибку. Во-первых, у Запада не было причин входить в Афганистан в 2002 году, на следующий год после победы антиталибской коалиции: незачем оккупировать страну, если там больше нет противника. Во-вторых, само присутствие западных войск стало для талибов стимулов к тому, чтобы возобновить борьбу, разожгло гражданскую войну, которой к концу 2001 года уже не было", - так трактует события Le Mond.

Теперь, однако, без ответа остаются два больных вопроса: какова будет судьба многих из тех афганцев, что сотрудничали с западными странами, и не станет ли Афганистан снова убежищем для террористов, - пишет французская газета.

Укрощение талибов партнерами - Guardian

Необходимость договариваться и делить власть со многими партиями и группировками в Афганистане - тоже исламскими, но умеренными - может заставить "Талибан" отказаться от какой-то части своих крайне фундаменталистских подходов к организации жизни в стране. Такое предположение высказывает в статье в британской газете Guardian старший научный сотрудник лондонского Королевского Объединённого института оборонных исследований Антонио Джустоцци.

Талибы, конечно, могут снова переименовать Афганистан в эмират, - пишет Джустоцци, - но они, похоже, планируют придать своей власти новые черты.

По мнению аналитика, если разные исламские партии смогут наладить сотрудничество с "Талибаном", то ему придется "примирить свой клерикализм с более технократическим подходом исламистов и интересами региональных групп".

При этом талибы, по оценке Джустоцци, сами очень хотят править в коалиции, а не единолично, и готовы включить в структуры власти, в частности, бывшего министра иностранных дел Салауддина Раббани, бывшего президента Хамида Карзая, бывшего вице-президента Карима Халили и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматияра.

Автор фото, AFP/AFP via Getty Images Подпись к фото, Владимир Путин и Борис Ельцин, 16 августа 1999 года

22 года назад 46-летний Владимир Путин стал официальным "преемником" Бориса Ельцина - Госдума по предложению президента утвердила Путина премьер-министром.

Сам этот факт - назначение преемника - заложил основу всего, что происходило и происходит в российской политике, - пишет наш корреспондент Анастасия Голубева и рассказывает о четырех научных работах о том, как строилась и разрушалась российская демократия при Ельцине и Путине и были ли у нее вообще шансы выжить.

К вечеру понедельника американские военные вроде бы сумели навести в аэропорту Кабула отнсительный порядок и возобновить полеты, но до того в течение двух дней там творился кошмар. Трагические, шокирущие кадры - в нашей видеоподборке.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Хаос и паника. Афганцы покидают захваченный "Талибаном" Кабул