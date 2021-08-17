Говорят на смеси русского, узбекского и английского. В Нью-Йорке возбудили дело против ОПГ "КавКаз"

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Банда орудовала на Брайтон-Бич в Нью-Йорке

В США возбуждено уголовное дело против Романа Никогосяна, которого американские власти называют одним из руководителей ОПГ "Нация Кавказ" (Kavkaz Nation), или "КавКаз" (KavKaz), орудующей в основном на Брайтон-Бич и Манхэттен-Бич, сообщает федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

По данным прокуратуры, группировка взаимодействует с другими преступными организациями, в частности, с калифорнийской уличной бандой "Бладс" (Bloods), имеющей подразделение на Кони-Айленде, который граничит с Брайтон-Бич.

Судя по прослушкам ФБР, Никогосян и его сообщники общаются между собой на смеси русского, узбекского и английского, а также используют сленг афроамериканцев.

Никогосян, арестованный 20 июля в Лос-Анджелесе и имеющий на даный момент пять судимостей, обвиняется в преступном сговоре в целью вымогательства, транспортировке краденого между штатами и хранении огнестрельного оружия (9-миллиметрового карабина H-point 995), иметь которое он не имел права из-за судимостей. В освобождении до суда под залог ему отказано.

Дерзкий побег

Общественность впервые узнала о Никогосяне и "КавКазе" после того, как его соратник, 30-летний Давид Мордухаев, совершил 10 июля побег с гигантской тюремной баржи, стоящей в Бронксе и входящей в городской тюремный комплекс Райкерс-Айленд.

Мордухаев, ожидавший суда за прошлогоднее ограбление наркодилера, которое он якобы совершил, выдав себя за полицейского, привязал к своей койке толстую веревку с узлами, протиснулся сквозь узкое окно камеры, спустился с пятого этажа на палубу, прыгнул в реку и был таков. По данным прессы, на берегу его ожидал "Мерседес".

Федералы, заподозрившие неладное, позвонили ночью охране баржи и попросили проверить, на месте ли Мордухаев. Охранники сказали, что заключенный на месте. Федералы снова позвонили им в половине пятого утра, и на сей раз охрана обнаружила в его камере лишь тюремный комбинезон и глумливую записку.

Власти известили о его бегстве местных жителей через приложение "Гражданин", в результате он был арестован в пустой квартире большого жилого дома на Брайтон-Бич 12 часов спустя.

В период своего недолгого пребывания на воле Мордухаев неоднократно говорил по телефону с Никогосяном, которого давно прослушивало ФБР. Никогосян якобы обещал выслать беглецу 2 тысячи долларов и одолжить у своей девушки машину, на которой тот бы добрался до Калифорнии. Никогосян также позвонил матери и сказал, что Мордухаев у нее переночует.

Автор фото, Corbis/Getty Images Подпись к фото, Мордухаев сбежал с территории острова-тюрьмы Райкерс в Нью-Йорке

Мать была не в восторге от такой перспективы, но горевала недолго, потому что Мордухаева по дороге арестовали. Никогосян не обвиняется в содействии беглецу, по крайне мере федералами.

Дело о вымогательстве

Тут-то власти и поведали гражданам о существовании "КавКаза", который замыкает парад русских бригад, разгромленных в последние десятилетия. ФБР ранее арестовало "Организацию Иванькова", "Бригаду Татарина", "Бригаду Магадана", "Бригаду с Брайтон-Бич" (она же просто "Братва") и т.д.

Бруклинский прокурор Джеклин Касулис заявила, что "КавКаз" - это "преступная организация, имеющая связи с кавказским районом Евразии, а именно Арменией, Узбекистаном, частями Южной России и Азербайджаном". Сайт Patch, возможно, перепутал Узбекистан с Пакистаном и назвал Никогосяна "пакистанцем". Ту же ошибку я видел и в одном судебном документе.

Как говорится в обвинительном заключении по делу Никогосяна и его подельников, узбеков Дильшода Базарова и Мирзобека Бекмуратова, члены "КавКаза" называют в соцсетях свой образ жизни K-WAY. Их официальный лозунг - K-WAY is the only way! ("Путь "К" - это единственный путь").

Их фирменная распальцовка - это выставленные вперед четыре пальца в виде буквы "К". Участники группировки часто носят украшения и одежду с надписями "KavKaz".

По словам прокуроров, главый промысел "КавКаза" - наркоторговля, вымогательство и грабежи. ОПГ также занимается тем же, чем и все уличные банды - защищает свою территорию и членов и мстит за обиды.

Главное преступление, инкриминируемое Никогосяну и его подельникам, - это вымогательство денег у эмигранта, имя и даже пол которого в судебных документах не указываются. Пока он закодирован как "Потерпевший 1". Судя по тому, что вымогатели отправляли ему смс-сообщения на узбекском, он может быть узбеком.

Выходцы из Узбекистана составляют сейчас изрядную часть криминала на Брайтон-Бич. Работник нью-йоркской таможни говорил мне, что узбеки также известны у его коллег как активные контрабандисты сигарет.

Как утверждается в 31-страничном обвинительном документе, Никогосяна познакомили с "Потерпевшим" в декабре 2020 или январе 2021 года. Когда тот пожаловался, что не может найти работу, Никогосян якобы нанял его за 100 долларов в день доставлять ему посылки в комнату, которую он снимал в Бруклине для того, чтобы, как утверждают прокуроры, хранить там наркотики.

Потерпевший совершал одну-две поездки в день и не подозревал о содержимом посылок, пока Никогосян не открыл одну из них в его присутствии. В ней был тостер, обложенный кофе и набитый марихуаной.

Вскоре после этого потерпевший отказался доставлять наркотики. Никогосян якобы оказал на него давление, заявив, что несет большие убытки, и потребовал 5 тысяч долларов. Потерепевший решил возобновить доставку марихуаны, а потом согласился и торговать ею. Потом он снова забастовал, а когда подельники потребовали уже 10 тысяч долларов, связался в апреле с ФБР и дальше действовал под руководством агентов, в частности, выплатил вымогателям 2 тысячи долларов.

Такова, по крайней мере, версия обвинения. Обвиняемые вину отрицают.

Приговор

Пункт обвинения о перевозке краденого гласит, что 2 июня Никогосян договорился с неизвестным сообщником о поездке в Лос-Анджелес, где он собирался купить машину и вернуться на ней в Нью-Йорк. Они также обсудили приобретение машин с отключенной сигнализацией. Никогосян якобы заявил, что будет вешать на них фальшивые номера.

8 июня он вылетел в Лос-Анджелес. В тот же день другой собщник выложил в "Инстаграме" фото белой Alfa Romeo с подписью "Новая игрушка будет доступна в Нью-Йорке на следующей неделе".

11 июня Никогосян якобы обсудил с этим сообщником транспортировку в Нью-Йорк краденых машин, в том числе Alfa Romeo.

После поимки Мордухаева не вернули в плавучую тюрьму, а поместили на сушу в бруклинский федеральный централ MDС. Туда же определили Никогосяна после экстрадиции из Калифорнии.

В четверг на прошлой неделе Мордухаеву был вынесен приговор за букет из 29 преступлений, связанных с его побегом с баржи и нарушением правила гласного надзора, к которому он был приговорен три года назад за торговлю опиатами. За сам побег его, возможно, привлечет прокуратура Бронкса, которая пока изучает этот вопрос.

Судья Кэрол Эмон, в 1997 году приговорившая знаменитого Вячеслва Иванькова (Япончика) к 115 месяцам тюрьмы за вымогательство, заметила, что беглец не очень пытается изобразить раскаяние. "Ваша честь, - воскликнул Мордухаев, - если бы вы посмотрели на видео, что там творится, вы бы сами убежали!".