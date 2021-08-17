Под Москвой потерпел крушение опытный военно-транспортный самолет Ил-112В

21 минуту назад

Автор фото, Yelena Ruzanova/TASS Подпись к фото, Ил-112В. Архивное фото

Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Это третий после Sukhoi Superjet и МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".

Авария произошла во время тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", - заявили в ОАК.

В соцсетях доступны видео очевидцев аварии, на которых заметно, что двигатель самолета перед падением был охвачен огнем.

Там сообщили, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов

На борту Ил-112В было три человека, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. "Самолет вылетел с аэродрома "Кубинка" и потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - рассказал источник Интерфакса. Кроме того, по его словам, рассматривается и версия ошибки экипажа.

"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП", - добавил источник.

РИА Новости со ссылкой на свой источник пишет, что катастрофа, по предварительным данным, могла произойти из-за пожара в двигателе.

Официальный представитель "Ростех" (в него входит ОАК) сказал Интерфаксу, что причины крушения пока не ясны: "Был рутинный тренировочный полет. Другой информации пока нет".

13 августа опытный экземпляр нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".