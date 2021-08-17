Суд освободил двух подростков из Канска. СМИ писали, что они хотели взорвать ФСБ в "Майнкрафте"
Суд освободил из-под стражи двоих подростков из Канска, обвиняемых в прохождении обучения для террористической деятельности. СМИ сообщали, что из переписок, найденных в телефонах подростков, выяснилось, что они построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ, которое хотели взорвать.
1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске изменил 15-летним Денису Михайленко и Богдану Андрееву меру пресечения на запрет определенных действий, сообщил во вторник глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
До этого Михайленко находился в СИЗО, а Андреев - под домашним арестом.
Теперь, как сообщает Чиков со ссылкой на адвокатов подростков, Андрееву разрешили пользоваться интернетом и ходить в школу, чтобы закончить девять классов. Михайленко пользоваться интернетом не разрешили.
В мае из СИЗО освободили третьего обвиняемого - 16-летнего Никиту Уварова.
Троих школьников, самому младшему из которых на тот момент было 14 лет, задержали после того, как они расклеили в Канске листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного на шесть лет по делу о хулиганстве.
Школьников обвинили в организации террористического сообщества (ст.205.4 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ).
Как писала "Новая газета", уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе было возбуждено после комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, в которой отмечалось, что в своих переписках подростки упоминали высказывания анархиста Петра Кропоткина и музыканта Курта Кобейна, а также песни Егора Летова.
СМИ также сообщали, что из переписок, найденных в изъятых телефонах подростков, выяснилось, что они построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ, которое хотели взорвать.
В марте Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе, констатировав, что группа подростков "не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений, а также четкого распределения функций между участниками, поэтому расценивать указанную группу как террористическое сообщество не представляется возможным".
В то же время СКР возбудил против школьников уголовные дела по четырем эпизодам изготовления и трем эпизодам хранения взрывчатки.
Следователи заявляли, что подростки "самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках".
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