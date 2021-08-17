Вслед за землетрясением на Гаити обрушился ураган

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ураган "Грейс" может помешать работе спасателей после землетрясения в Гаити

После разрушительного землетрясения 13 июля на Гаити в ночь с понедельника на вторник обрушился еще и тропический шторм "Грейс". Он дополнительно осложнил оказание помощи пострадавшим и поиск выживших.

Как рассказал Би-би-си по телефону представитель Красного Креста в Гаити Питер Финлей, особенно тяжелая ситуация сложилась в юго-западной части страны.

"Не хватает спасательных вертолетов и самолетов. Разрушено 25 медицинских учреждений, другие серьезно повреждены. Доставка продовольствия и медикаментов затруднена. Сильнее других пострадал город Ле-Кей и деревни в горах. Шоссе Ле-Кей-Жереми блокировано оползнями, вызванными тропическим ливнем. Реки вышли из берегов, мосты ненадежны", - сообщил он.

Агентство Рейтер передает из Ле-Кея примерно в 150 км от столицы страны Порт-о-Пренса, что палатки, в которых жили жертвы субботнего землетрясения, затоплены и забиты жидкой грязью.

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Многие спали на земле, укрывшись чем придется, когда на них обрушились ветер и дождь.

Надежды найти в развалинах выживших практически не осталось.

Подземный толчок магнитудой 7,2 унес жизни по меньшей мере 1419 человек. Около 6900 человек получили ранения и травмы. Разрушены 37312 домов.

По данным американского Национального центра ураганов, за минувшие сутки в некоторых районах Гаити выпало 38 сантиметров осадков.

Вплоть до вечера понедельника спасатели продолжали разбирать завалы, над которыми висит запах разлагающихся трупов.

Перед самым началом урагана они сделали очередную страшную находку: извлекли из-под обломков рухнувшего дома тело трехлетнего мальчика и окровавленную подушку, на которой он спал. Затем работа прекратилась.

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Число погибших может возрасти. Местный житель Виталь Жанкенди, грустно наблюдавший, как бульдозер разгребает то, что осталось от многоквартирного дома, в котором он жил, сказал корреспонденту Рейтер, что из его соседей погибли восемь человек, а еще четверо пока числятся без вести пропавшими.

Врачи отчаянно сражаются за жизнь тяжелых пациентов. До вечера понедельника они оказывали им помощь в палатках, но из-за шторма вынуждены были перенести раненых в здания клиник, несмотря на опасность новых подземных толчков.

"Понятия не имею, как мы справимся со всем этим, - заявила журналистам 26-летняя акушерка из госпиталя в городе Порт-Салют Алин Каде. - Многие беременные женщины потеряли своих малышей из-за падений и ушибов".

Поступила первая помощь: команда американских спасателей и 15 тонн продуктов, медикаментов и воды из Мексики.

Гаити до сих пор на оправилось от последствий чудовищного землетрясения 2010 года, погубившего свыше 200 тысяч и оставившего без крова полтора миллиона человек. Даже президентский дворец до сих пор не восстановлен.

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Премьер-министр Ариэль Анри, заступивший на пост меньше месяца назад, обещал бороться с последствиями стихии более эффективно и организованно, чем его предшественники 11 лет назад.

Гаити с населением 11,3 миллиона человек - беднейшая страна Нового Света.