Нижегородского бизнесмена-пастафарианца отпустили из СИЗО. Его обвиняют в связах с "Открытой Россией"

29 минут назад

Автор фото, Telegram/Delo Iosilevicha Подпись к фото, В телеграм-канале "Дело Иосилевича" появилось фото, где он на свободе

Создатель "пастафарианского храма", основатель нижегородского новостного портала NN.ru Михаил Иосилевич вышел на свободу. Его обвиняют в сотрудничестве с движением "Открытая Россия". Одноименная британская организация признана властями нежелательной на территории России.

"Михаил Иосилевич отпущен на свободу", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Свидетель по делу Иосилевича Герман Князев рассказал правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что Московский суд Нижнего Новгорода изменил активисту меру пресечения.

Какую меру пресечения назначили Иосилевичу, пока неизвестно. До начала рассмотрения дела судом обвиняемый, по словам Князева, должен находится дома.

Смягчить меру пресечения просила защита - Иосилевич находился в СИЗО больше шести месяцев.

Согласно УПК РФ, обвиняемого по нетяжкой статье нельзя держать в заключении более полугода. Предельный срок ареста у Иосилевича наступил 29 июля, отмечает "ОВД-Инфо".

Ранее суд прекратил административное дело Иосилевича о сотрудничестве с нежелательной организацией, с которого началось его уголовное преследование, отмечает "Новая газета". По мнению бывшего координатора "Открой России" Татьяны Усмановой, это означает, что уголовные обвинения с него должны быть сняты.

Бизнесмен-пастафарианец

Автор фото, Mikhail Iosilevich Подпись к фото, Михаил Иосилевич известен в том числе как основатель первой в России пастафарианской церкви

Иосилевич - известный нижегородский предприниматель и активист. В 1999 году он создал первый форум нижегородцев "NN.ru", который позже превратился в самостоятельное СМИ. Сейчас у Иосилевича в Нижнем Новгороде собственное кафе "То самое место".

Кроме того, он известен как создатель первого в России пастафарианского храма "Летающего макаронного монстра".

В сентябре 2020 года в кафе Иосилевича прошел тренинг наблюдателей на выборах в нижегородскую городскую думу. Тренинг проводили члены движения в защиту прав избирателей "Голос" и партии "Яблоко", которая тогда выдвигала своих кандидатов в городской парламент.

Меньше чем через месяц Иосилевича обвинили в сотрудничестве с "Открытой Россией", хотя он сам, движение "Голос" и партия "Яблоко" неоднократно заявляли, что "Открытая Россия" никак не принимала участие в этом мероприятии.

Иосилевичу грозит до шести лет лишения свободы. Первые месяцы после возбуждения уголовного дела активист находился под подпиской о невыезде. С января 2021 года он содержался в СИЗО.

Иосилевич - гражданин России и Израиля. Израильский паспорт у него изъяли еще после обысков в октябре 2020 года. Против активиста возбудили также уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве.