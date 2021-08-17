В Петербурге афганцам, бежавшим от талибов, грозит депортация на родину

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

час назад

Автор фото, Artyom Korotayev/TASS

В Санкт-Петербурге под угрозой депортации оказались не менее пяти граждан Афганистана, приехавщих в Россию на матчи Евро-2020. Суд постановил выдворить их из России. Одно из решений уже вступило в силу и, возможно, исполнено. А накануне переворота в Афганистане власти отправили из Петербурга в Кабул семью девушки М., бежавшей от талибов.

Все имена героев этой статьи сокращены до инициалов, поскольку всем им на родине грозит смертельная опасность.

Выдворение после футбола

В конце июля 2021 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России пятерых граждан Афганистана. Они приехали по паспортам болельщиков в рамках "спортивных связей" на матчи Евро-2020, но после завершения игр 12 июля 2021 года остались в России,. Суд за нарушение правил пребывания иностранцев вынес решение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ - оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить из России.

До выдворения афганцы были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) на окраине Петербурга.

Один из шести - А.М. - не стал обжаловать аналогичное решение, и оно в начале августа вступило в силу. Судя по данным его дела на сайте Октябрьского райсуда, у А.М. не было адвоката.

В решении говорится, что А.М. владеет таджикским и русским языком, с материалами дела ознакомлен полностью с участием переводчика, и в суде заявлял, что в услугах защитника не нуждается и вину признает.

Автор фото, TASS Подпись к фото, На фото: лагерь для внутренне перемещенных лиц в Кабуле

Но в суде, согласно решению, А.М. говорил, что "на родине обострилась ситуация с террористическим движением "Талибан", и "он опасается возвращаться домой".

Суд эти опасения проигнорировал. Выяснить, депортирован ли уже А.М. и сколько еще афганцев были отправлены на родину в последнее время, Би-би-си не удалось.

Как Россия выдворила в Афганистан семью девушки, бежавшую от принудительного брака

В июле, незадолго до переворота в Афганистане, правоохранители выслали туда из Петербурга всю семью афганской девушки М., решение по ее делу опубликовано на сайте Ленинградского областного суда.

"Недели три назад М. и ее семья, в том числе пожилые родители — двое мужчин, трое женщин и 12-летняя девочка — обратились за убежищем накануне переворота в Афганистане. Бежали они из страны именно от талибов, которые хотели принудительно выдать замуж М.", - рассказала Би-би-си защищавшая их в суде адвокат сети "Миграция и право" Ольга Цейтлина. Но их всех вместе с ребенком поместили в ЦВСИГ и выдворили.

В деле М. было много нарушений, в том числе права афганцев на перевод, но по убежищу за один день дали отказ, говорит Цейтлина. При этом перед отправлением семью разделили — женщин и ребенка отправили отдельно от мужчин. "Мы не знаем, что будет с женщинами — ведь они прилетели в Кабул накануне переворота без поддержки мужчин, а бежали от опасности принудительного брака для М.", - возмущена Цейтлина.

Ее коллега по этому делу Юрий Серов рассказал, что у семьи М. был долгий путь, они неудачно пытались перебраться в Финляндию и были привлечены к ответственности не за нарушение правил пребывания в России, а за пребывание в погранзоне. По этой статье КоАП выдворение является самой жесткой, но не обязательной мерой, говорит адвокат.

В решении суда по делу М. говорится, что защита просила не выдворять ее в том числе "из-за неблагоприятной обстановки в Афганистане". Но довод о том, что выдворение за пределы Российской Федерации может повлечь реальную опасность её жизни и здоровью, подлежит отклонению, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия данной реальной опасности, решил суд.

Выдворения отложены

Четверо из болельщиков, которых суд постановил выдворить — Н.Н., Ш.С., А.А. и Ф.А. — с помощью адвоката обжаловали это решение в апелляции.

17 августа горсуд Санкт-Петербурга рассмотрел их жалобу. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, они заявили в суде, что не говорят по-русски и не поняли вынесенного в первой инстанции решения, поскольку оно было переведено не на их родной язык пушту, а на персидский.

Автор фото, TASS Подпись к фото, 16 августа движение "Талибан" объявило о взятии под контроль всего Афганистана. На фото: талибы патрулируют территорию возле "зеленой зоны" Кабула, где располагаются иностранные посольства

Апелляционный суд признал эти аргументы справедливыми и вернул дело без рассмотрения в суд первой инстанции для перевода решения на пушту и вручения фигурантам.

Глава афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр говорил "Новой газете", что те болельшики, кому смерть на родине не угрожала, вернулись. Но у Н.Н., по словам представителя диаспоры, отец работает в администрации президента, А.А. служил в армии и воевал с талибами, а отец Ш.С. был сотрудником Службы безопасности Афганистана. У двух других похожие истории.

Таким людям в Афганистане грозит смерть, утверждал Бахтияр.

Ф.А. говорил в суде, что хотел обратиться в органы власти РФ с целью продлить срок своего пребывания, когда узнал, что на родине обострилась ситуация с террористическим движением "Талибан" (запрещено в России). Несмотря на заявление о предоставлении убежища и ходатайство председателя афганской диаспоры, суд не нашел отметки о регистрации прошения и постановил его выдворить.

Единственный из шести болельщиков, кому пока удалось в суде избежать выдворения, оказался Ж.М. 20 июля он запросил в органах власти России временное убежище, но суд первой инстанции постановил его выдворить.

Ж.М. говорил "Новой газете", что служил в полиции, а брат его жены давно живет в Петербурге. "Я ходил туда почти каждый день, —рассказывал он — То не хватало копий документов, то поручительства, то справки о том, что мой деверь прописан в Петербурге, то переводчика нет. Потом выяснилось, что я такой не один — еще несколько болельщиков из Афганистана просят убежища". Ж.М. рассказывал, что всем им назначили явку на 20 июля. "Мы пришли, а там нас ждала полиция с наручниками. Нас доставили в отдел полиции, на следующий день повезли в суд".

Ж.М. повезло — его прошение об убежище оказалось зарегистрировано, поэтому суд его только оштрафовал, но выдворять не стал и оставил дожидаться решения своей судьбы на свободе. Остальных болельщиков увезли в ЦВСИГ в Красное Село под Петербургом.

Вся надежда на ЕСПЧ

Единственное, что может спасти от выдворения в такой ситуации, это обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о принятии срочных обеспечительных мер в рамках правила 39 регламента ЕСПЧ, подтвердили Би-би-си адвокаты сети "Миграция и право" Ольга Цейтлина и Юрий Серов. Они комментировали Би-би-си это дело только как эксперты, отметив, что готовы оказать консультативную помощь мигрантам, но к ним за защитой афганские болельщики на Евро-2020 и их защитники не обращались. Связаться с адвокатами, участвующими в этом деле, Би-би-си не удалось.

По делам о выдворении граждан государств, где им могут грозить пытки или опасность для жизни, обязательно следует обращаться в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или предоставлении временного убежища на территории России, объясняет Серов.

А при обжаловании решения о выдворении можно до рассмотрения апелляции обратиться в ЕСПЧ - он может предписать Российской Федерации воздержаться от высылки заявителей до рассмотрения их дела по существу в Страсбурге.

Затягивать с подачей данного заявления в Европейский суд до рассмотрения дела во второй инстанции в России не стоит, ведь в случае принятия негативного решения выдворение может быть осуществлено немедленно.

Сегодня у четырех афганцев в Петербурге появился шанс обратиться в ЕСПЧ. После возвращения их дела в суд первой инстанции недостатки должны быть устранены и дело вновь направлено в вышестоящий суд. Срок прохождения всех этих процедур может составлять от нескольких дней до нескольких недель, говорит Серов. Заявители часто подолгу ждут рассмотрения своей жалобы по существу, бывают и неоднократные возвраты материалов в суд первой инстанции, отметил он.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) уже обратилось ко всем странам с призывом запретить из-за трудной обстановки в Афганистане принудительное возвращение афганцев домой, цитирует сообщение западных СМИ Интерфакс.

"В свете быстрого ухудшения ситуации с безопасностью и правами человека во многих местах страны и складывающейся экстренной гуманитарной ситуации УВКБ ООН призывает все государства прекратить насильственную репатриацию всех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите", - заявила журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Шабия Манту.