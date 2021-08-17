Умер "крестный отец судоку". Он не изобрел игру, но сделал ее популярной во всем мире

17 августа 2021, 15:52 GMT Обновлено 42 минуты назад

Автор фото, Reuters

Японец Маки Кадзи, известный как "крестный отец судоку", скончался в своем доме в Токио в возрасте 69 лет от рака желчного пузыря.

Это случилось еще 10 августа, но лишь в понедельник о его смерти сообщил журнал Nikoli, который он издавал больше 40 лет.

Маки Кадзи не изобрел судоку, но дал игре нынешнее имя и сделал ее массовым увлечением. Каждый день головоломку решают несколько миллионов человек, проводятся также мировые первенства.

Для судоку требуется квадрат размером 9х9 клеток. Смысл игры в том, чтобы расположить в нем цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в одном горизонтальном ряду, вертикальной колонке и малом квадрате величиной 3х3 клетки.

Кто и когда придумал судоку, так же как шахматы и карты, неизвестно. Одни исследователи утверждают, что это случилось в средневековом Китае, и уже в VIII-IX столетиях игра была известна жителям Арабского халифата, другие называют ее создателем швейцарского математика XVIII века Леонарда Эйлера.

В июле 1895 года парижская газета La France поместила на своих страницах судоку под именем "дьявольские волшебные квадраты", но тогда новинка не вызвала интереса.

В 1979 году американский архитектор Говард Гарнс представил судоку читателям журнала Dell Pencil Puzzles and Word Games, назвав его Number Place, что примерно переводится как "место для цифры".

Спустя пять лет на публикацию Гарнса обратил внимание Маки Кадзи.

"Я сразу увидел, что это очень интересная головоломка, решать ее - одно удовольствие, - рассказывал он в 2008 году. - Но название Number Place меня как-то не зацепило, и я сочинил японский эквивалент".

Судоку - сокращенная фраза "Судзи ва докушин ни кагиру", которую можно перевести как "все числа на своих местах". Слово звучит очень по-японски, и при этом легко произносится носителями других языков.

По словам Маки Кадзи, он в тот день спешил на ипподром и придумал название примерно за 25 секунд.

Судоку сперва завоевала популярность в Японии, а ее триумфальное шествие по миру началось в 2004 году с публикации британской газеты Times of London. Отчасти успеху способствовал ореол восточной экзотики.

Маки Кадзи родился в 1951 году в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо. Не доучившись в университете, он увлекся интеллектуальными играми и в августе 1980-го основал посвященный им журнал Nikoli.

Маки Кадзи не закрепил за собой авторских прав на судоку, но говорил, что радость от игры и удовольствие, получаемое другими людьми, для него важнее денег.