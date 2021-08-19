Дайджест: Борису Джонсону устроили взбучку в парламенте; годовщина путча напоминает о хрупкости демократии

45 минут назад

Автор фото, Press association

Бориса Джонсона ругают со всех сторон

Премьер-министр Борис Джонсон в среду почувствовал на себе всю мощь Палаты общин британского парламента, впервые больше чем за год собравшейся в полном составе на чрезвычайное заседание, посвященное Афганистану.

Парламентарии то и дело перебивали вступительное слово Джонсона, а затем подвергли действия правительства испепеляющей критике. Острые комментарии звучали как со стороны оппозиции, так и его собственных соратников из Консервативной партии.

Многие из членов Палаты общин - ветераны афганской кампании. Выход западных, в том числе и британских войск из Афганистана называли катастрофическим, унизительным, позорным.

Когда депутат парламента Том Тугендхат, служивший в Афганистане, говорил о похоронах своих товарищей, палата слушала его в полной тишине.

Тереза Мэй, предшественница Джонсона на посту премьера, предупредила, что Россия и Китай, глядя на поведение западных союзников в Афганистане, безусловно сделают свои выводы. Она заявила, что Британия должна была собрать альянс без Америки и поддержать афганское правительство.

"Что это говорит о НАТО, если мы все полностью зависим от одностороннего решения Соединенных Штатов?" - вопросила она.

Однако, по словам Джонсона, "стержнеобразующая миссия" НАТО в Афганистане все же достигла своей цели, а в отсутствие США рассчитывать на то, что Британия сумеет удержать страну под контролем едва ли было бы разумным.

По его словам, страна в значительной мере была очищена от террористов "Аль-Каиды", а жители с 2001 года имели возможность получать более качественное образование, защиту прав женщин и участвовать в свободных выборах.

Как заявил Джонсон, британское правительство одобрило программу по переселению в страну в течение следующих пяти лет 20 тысяч афганских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за наступления талибов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи афганцев и иностранных граждан по-прежнему находятся в аэропорту Кабула и вокруг него в надежде покинуть страну

Обстановка в аэропорту Кабула и вокруг него, где скопились тысячи афганцев и иностранных граждан, пытающихся покинуть Афганистан, прошедшей ночью продолжала оставаться напряженной. Военные западных стран сумели взять ситуацию в аэропорту под контроль и расчистить посадочную полосу и рулежные дорожки для беспрепятственного прибытия и вылета самолетов, осуществляющих эвакуацию.

Высокопоставленный представитель Пентагона на пресс-конференции в среду описал обстановку в аэропорту Кабула как все еще крайне опасную, динамичную и неустойчивую. По его словам, к этому моменту США эвакуировали около 5000 человек.

Как сообщается, талибы контролирующие почти весь Кабул и территории, прилегающие к аэропорту, не препятствуют проезду обладателей паспортов иностранных государств, однако афганцам, желающим покинуть страну, проехать к аэропорту крайне затруднительно.

Президент США Джо Байден признал, что договоренности его предшественника Дональда Трампа с талибами позволили избежать нападений на американские силы в Афганистане.

В эксклюзивном интервью ABC News Джо Байден снова возложил ответственность за падение Афганистана и последовавший за этим хаос на афганское правительство и вооруженные силы, которые, по его словам, самоустранились от борьбы. По его словам, этот хаос был неизбежен.

Байден заявил, что США по-прежнему привержены плану завершить вывод своих войск из страны к 31 августа, однако впервые допустил, что они могут остаться там и после этой даты. По его словам, из Афганистана предстоит вывезти около 15 тыс. американских граждан, а также порядка 65 тыс. афганцев, желающих покинуть страну. Президент заверил, что солдаты не уйдут, пока эвакуация не будет завершена.

Президент Афганистана Ашраф Гани выпустил видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в страну. Он также назвал ложной информацию о том, что якобы вывез из Афганистана 169 млн долларов. Свое видеообращение Гани записал в ОАЭ, власти которых ранее подтвердили, что пустили его "по гуманитарным соображениям".

Комментируя эти сообщения, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Гани более не является политической фигурой для Афганистана.

Как заявил высокопоставленый представитель талибов Вахидулла Хашими, Афганистаном может руководить правящий совет, но высшая власть, скорее всего, будет сосредоточена в руках верховного лидера талибов Хайбатуллы Акундзады. По его словам, уже сейчас с точностью можно сказать, что Афганистан не будет демократическим государством.

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День независимости Афганистана

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В прошлом году праздник независимости страны отмечали с размахом

Сегодня в Афганистане отмечается День независимости - в августе 1919 года страна перестала быть протекторатом Британии и обрела полную самостоятельность. "Талибан" продолжает наводить свои порядки в стране: в среду его боевики не пустили на работу известную телеведущую, днем раньше другая ведущая рассказала, что ее и ее коллег-женщин отстранили от работы. Из аэропорта Кабула продолжается масштабная эвакуация западных дипломатов и граждан.

В среду в Джелалабаде прошел марш - не слишком многочисленный - в защиту национального флага Афганистана. По некоторым сообщениям, талибы открыли стрельбу по протестующим.

Совбез ООН обсудит Афганистан

Автор фото, Anadolu Agency

Совет Безопасности ООН в четверг проведет второе подряд заседание по ситуации в Афганистане. 16 августа организация призвала прекратить насилие и восстановить конституционный порядок в стране.

Также Совбез призвал создать в Афганистане правительство с участием женщин. В среду талибы заявили, что роль женщин в афганском обществе определят исламские богословы. Хотя раньше они и говорили, что приветствуют участие женщин в общественной жизни, накануне один из лидеров движения заявил, что демократии в Афганистане не будет.

30 лет августовскому путчу

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как развивались события на второй день путча в августе 1991 года в столице СССР

Ровно 30 лет назад в СССР произошла попытка государственного переворота. Финальной точкой в истории Советского Союза стал августовский путч 1991 года. Спустя пять месяцев после поражения путчистов СССР прекратил свое существование, распавшись на 15 независимых государств.

Вокруг тех событий до сих пор остается много неотвеченных вопросов и полярных мнений. Как свидетельствует опрос "Левада-центра" (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), сегодня около 40% россиян считают эти события трагическими.

Русская служба Би-би-си планирует в эти памятные дни опубликовать ряд материалов, посвященных этой дате: следите за обновлениями на нашем сайте.

30 лет путчу: как выглядит мир после победы Запада в холодной войне - и почему?

Автор фото, Getty Images

19 августа 1991 года жители СССР узнали, что генеральный секретарь Компратии Михаил Горбачев покидает пост по состоянию здоровья. Это было ложью, которую многие привыкли слышать от СМИ. Танки на улицах Москвы давали понять правду, вспоминает колумнист Guradian Рафаэль Бер.

Дух свободы в России 90-х был выпущен из бутылки. Но это оказалось обратимо. Благодаря усилиям Владимира Путина пробка снова плотно в сидит в горлышке.

Спустя 30 лет, единственная идеология постсоветской России - это токсичный цинизм, нигилистическая философия тролля, которая относится к аргументам о всеобщих правах и моральном преимуществе демократии или как к клинической наивности, или как к неприличному лицемерию. И эту позицию все легче обосновать на фоне существования гадких режимов, подпираемых Пентагоном, коррупционных скандалов и заносчивых военных вмешательств Вашингтона.

Во многих европейских странах умеренных консерваторов и социал-демократов теснят или даже сменяют откровенные ксенофобы, которые подражают путинским методам и вторят его анализу о том, что ЕС разрушил сам себя неконтролируемой миграцией и вырожденческим социальным либерализмом.

Сегодня, когда силы "Талибана" захватывают Кабул 20 лет спустя после их изгнания, трудно говорить о спасительной роли западной демократии. Для россиян, которые помнят катастрофическую советскую войну в Афганистане, это выглядит особенно многозначительно.

Во многих смыслах истинной преемницей СССР оказалась Беларусь. На этой неделе также исполнился год массовым демонстрациям против Александра Лукашенко, но он остается у власти, убивая и пытая своих критиков.

Западные страны действительно попытались прыгнуть выше головы в своих авантюрах после окончания холодной войны, пытаясь насадить ростки своей политической системы в неблагоприятных для этого климатических условиях. Но правда и то, что желание свобод и процветания, которые исторически приносит демократия, у людей, живущих при диктатурах, не уменьшилось.

Даже Путин понимает, что это стремление однажды превзойдет его способности держать его в узде посредством пропаганды, страха и подкупа.

Протестующие из Беларуси и афганские беженцы знают, чего не хватает в их жизни, даже если многие жители Запада вслед за Кремлем считают права человека всего лишь пустой либеральной "погремушкой" в мире реальной политики.

Мысль о том, что "парад побед" Запада после окончания холодной войны закончился крахом десятилетий работы, невероятно злит и вводит в отчаяние. Но она не говорит о недостатках политической системы: на улицах Лондона нет танков и мародеров. Это кризис веры в демократию, который со временем превращается в самосбывающееся пророчество.

Если мы не будем верить в то, что нашу политическую систему нужно ценить и оберегать, то мы будем становиться все более уязвимы перед токсичными уверениями, что она - всего лишь ширма. Подобный взгляд очень соблазнителен, поскольку кажется, что он может объяснить все виды разочарований в политической системе, он парализует творческую мысль о путях реформирования и убивает желание участвовать в процессе.

Это взгляд неверен. Наши разочарования относительны и излечимы, в сравнении с участью тех, кто не может позволить себе роскошь наслаждаться плодами демократии просто по праву рождения.

Политический "медовый месяц" Байдена подошел к концу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медлительность Байдена в реакции на события в Афганистане привела к стремительному сокращению его рейтинга

"Джо Байден потерял лоск", - начинает свою статью обозреватель Си-эн-эн Крис Чилицца.

Согласно рейтинговым центрам 538 и Real Clear Politics, его усредненный рейтинг впервые после избрания опустился ниже 50%.

Средний рейтинг - не лучший показатель. Он основан на огромном количестве опросных данных разного качества, но тенденция четкая: поддержка Байдена в США падает, хотя он выглядит лучше, чем его предшественник на том же временном отрезке своего срока. Агентство Gallup тоже подтверждает падение - в июле рейтинг Байдена по его версии составил 50% - это пока минимальный показатель.

Данные опроса Reuters-Ipsos, проведенного во вторник, свидетельствуют, что уровень поддержки Байдена рухнул с прошлой пятницы с 53% до 46%: социологинапрямую связывают это с хаосом, произошедшим в Афганистане, и достаточно неспешным откликом на него главы государства, который прибыл в Белый дом лишь во второй половине дня в понедельник, прервав свой отпуск в резиденции Кэмп-Дэвид.

И судя по имеющемуся тренду, а также тем подчас противоречивым сигналам, которые поступают из байденовского Белого дома, похоже, что рейтинг Байдена еще не настолько низок, насколько может оказаться в ближайшие недели.

Казалось бы, Байдену нечего бояться, ведь до следующих выборов еще несколько лет. Однако в следующем году США ждут промежуточные выборы, и тут ситуация может каринально перемениться. Как писал аналитик Gallup Джефри Джонс в 2018 году: "В истории опросов Gallup, у президентов с рейтингом одобрения ниже 50% партия теряет в среднем 37 мест в Палате представителей на промежуточных выборах. Если рейтинг выше 50%, то в среднем теряется 14 мест".

Это уже большая разница. Кстати, это правило подтвердилось на выборах 2018 года: тогда рейтинг Трампа держался на уровне 40%, и республиканцы потеряли 40 мест в Палате представителей и контроль над ней.

Эта история заставляет многих кандидатов-демократов и партийных стратегов с нервозностью наблюдать за падением президентского рейтинга. Они понимают, что их судьба во многом зависит от того, как публика относится к работе Джо Байдена. И в данный момент у них есть масса причин для беспокойства, заключает обозреватель Cи-эн-эн.

Судно российского минобороны чем-то занимается у берегов Ирландии

Автор фото, YORUK ISIK

Британские военные наблюдают за океанографическим судном "Янтарь" российского министерства обороны, курсирующим у берегов Ирландии.

Как сообщается, "Янтарь" заметили в ночь на среду неподалеку от побережья ирландского графства Донегол.

Как пишет Times, судно оборудовано подводными дронами и пилотируемыми субмаринами, которые используют для закрепления перехватывающих устройств на подводных интернет-кабелях.

Все утро среды "Янтарь" зигзагообразно двигался по району к западу от Донегола - вероятно, искал что-то с помощью эхолота. Военные назвали поведение судна подозрительным.

"Янтарь" принадлежит Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России. Судно было построено в Калининграде и выполняет миссии по всему миру под предлогом морских исследований. У него есть два батискафа на трех человек - "Русь" и "Консул"

Бывший офицер разведки Катал Берри считает, что Россия относится к Ирландии как к самому слабому звену европейской обороны.

"У нас нет эхолотов, у нас нет военных радаров - мы даже не можем следить за своим небом. Ни одна уважающая себя страна такого бы не допустила. Россия увидела эту слабость и теперь ей пользуется", - сетует он, добавляя, что подобные случаи в последние годы отмечаются все чаще.

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К 30-й годовщине попытке государственного переворота в СССР, приведшей в итоге к его крушению, Русская служба Би-би-си публикует архивные интервью участников и свидетелей тех событий - от Михаила Горбачева до маргарет Тэтчер, - рассказывает, что происходило в те судьбоносные дни, что показывали на видео и в выпусках новостей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Госпереворот в журналистике. 30 лет после путча 1991 года

Тридцать лет назад руководство Советского Союза попыталось свернуть курс президента страны Михаила Горбачева на перестройку и гласность. Им это не удалось. ГКЧП, который они создали, захватив власть, пал всего за три дня. Значительную роль в этом сыграли журналисты, отказавшиеся подчиняться введенной путчистами цензуре.