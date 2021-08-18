Задержан четвертый беглец из подмосковного изолятора. Но не главный

50 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Четвертый участник побега из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) Александр Бутнару задержан утром в среду в Новгородской области. В бегах остается пятый - обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди.

"В одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска главного управления МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи Александр Бутнару", - сообщила представитель подмосковного управления МВД Ольга Врадий.

Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу, заявили в Следственном комитете России (СКР). "Бутнару скрывался в частном доме в поселке в Новгородской области. Сейчас устанавливается, был ли он знаком с хозяином дома и кому дом принадлежит", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

На свободе остается лишь один из сбежавших и самый известный из них - 50-летний Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

Дерзкий побег из ИВС в Истре произошел в ночь на 6 августа.

По версии следствия, один из сотрудников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре ИВС, а также те, которые были направлены на помещение дежурной части. Затем он и еще один охранник "покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", говорилось в пресс-релизе СКР.

Кроме того, дежурные оставили открытыми "кормушки" - окна камер для передачи еды, чем и воспользовались при побеге подсудимые. Около двух часов ночи они покинули изолятор и убежали. Оба сотрудников изолятора арестованы по статье о превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ).

11-12 августа были задержаны трое беглецов. Сначала МВД сообщило о задержании 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Согласно заявлению полиции, они скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске. С ними были задержаны арендаторы квартиры, которых заподозрили в пособничестве побегу. На следующий день в полицию Истры явился Николай Тетеря.

Мавриди, по данным СКР, в ноябре 2020 года участвовал в нападении на истринский дом владельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы". Сообщалось, что нападение произошло в бане возле дома Маругова.

Несколько человек в масках проникли в помещение, связали предпринимателя и его спутницу и стали требовать деньги. После этого женщине удалось сбежать и вызвать полицию. К приезду полицейских бизнесмен был уже мертв, нападавшие скрылись.

В МВД России предполагают, что Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников. Полиция объявила о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Побег Мавриди и его сокамерников обнаружили спустя несколько часов - во время утренней поверки.