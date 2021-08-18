Власти Кубы грозят отключать протестующим интернет

59 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Кубе прошли первые за 30 лет антиправительственные протесты

Спустя месяц после беспрецедентных по масштабам антиправительственных протестов на Кубе, заметную роль в которых сыграли социальные сети, на "острове Свободы" ужесточаются условия пользования интернетом.

Указ, опубликованный в официальном вестнике Gaceta Oficial и вступивший в силу во вторник, содержит перечень нарушений, включающий "распространение ложной информации" и "подстрекательство к беспорядкам", а также пункты, под которые можно подвести любое недовольство, например "нанесение этического или социального ущерба", "подрыв престижа страны" и "выпады против конституционного, социального и экономического строя государства".

Указ предписывает интернет-провайдерам лишать его нарушителей доступа к Сети и предлагает гражданам доносить на них, заполнив специальную форму.

Нелицензированным провайдерам отныне грозят штрафы от 800 до 1600 долларов - весьма значительные суммы для Кубы.

Это первый в истории острова нормативный акт по вопросам кибербезопасности.

"Соединенные Штаты хотят создать в нашей стране параллельный интернет и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы намерены не допускать вмешательства, противоречащего нашей конституции и уставу Международного союза вещателей", - заявил агентству Франс пресс замминистра связи Вильфредо Гонсалес.

"Никому не позволено искажать правду или унижать наших руководителей и нашу революцию", - добавил он.

"Куба сжимает тиски", - написал в "Твиттере" директор американских программ Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко. Он отметил, что власти оставляют за собой исключительное право судить, какая информация ложная, а какая нет.

Реакция соцсетей последовала незамедлительно.

"Мы имеем право не соглашаться и высказывать это", - написал пользователь @SailydeAmarillo.

"Куба - диктатура, где свобода слова - преступление", - высказался в "Твиттере" кубинец Карло, живущий в Коста-Рике.

Мобильный интернет пришел на Кубу лишь в 2018 году и сразу сделался важнейшим инструментом общения и самовыражения.

На прошлой неделе Сенат США одобрил поправку о предоставлении кубинцам независимого доступа в интернет в обход местных запретов. Технически это возможно. Гавана в ответ заявила об "агрессии". Республиканцы критикуют президента Байдена за промедление в данном вопросе.

Законы, карающие за несогласие с социалистической системой и потребление неугодной информации, для Кубы не новость. Пока не было интернета, власти периодически принимались преследовать владельцев спутниковых тарелок и декодеров.

11-12 июля по всей Кубе прошли беспрецедентные в истории страны массовые протесты, вызванные острым дефицитом еды и лекарств, перебоями с электричеством и неэффективной борьбой правительства с Covid-19.

В ходе их подавления по меньшей мере один демонстрант погиб, десятки пострадали, сотни арестованы. Пять дней в стране был отключен интернет.

Правительство заявляет, что волнения устроили контрреволюционеры и американские агенты.

Во вторник стало известно, что суд перевел из-под домашнего арста в тюрьму одного из самых известных кубинских диссидентов, лидера основанного им Патриотического союза Кубы Хосе-Даниэля Феррера. Родные не имеют с ним связи.

Основанием послужило нарушение условий домашнего ареста: 11 июля Феррер принял участие в демонстрации в городе Сантьяго-де-Куба.

В 2003-2011 годах он уже отбывал срок за оппозиционную деятельность.

В октябре 2019 года Феррер был арестован и в феврале 2020 приговорен к 4,5 годам лишения свободы, замененным домашним арестом, за нападение на человека с целью его похищения.

Хотя власти ранее называли его "контрреволюционером, финансируемым США", они отрицают присутствие в деле политических мотивов.