Чеченца, подравшегося с омоновцами на митинге, приговорили к пяти годам колонии

8 минут назад

Автор фото, Tverskoy district court

Тверской суд Москвы приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева к пяти годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к силовикам во время протестной акции сторонников Навального в столице. Сторона обвинения просила суд приговорить его к шести годам заключения.

Изначально дело Джумаева рассматривали в особом порядке, так как он признал вину. В мае прокурор запросил для него пять лет колонии, но в день, когда суд должен был вынести приговор, судья отменил особый порядок и постановил заново рассмотреть его дело в общем порядке.

Адвокат Джумаева Мурад Мусаев тогда предположил, что решение судьи связано с переквалификацией обвинения. Джумаеву вменялось в вину три эпизода по части 1 статьи 318 УК РФ(применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья).

"Сайд-Мухамад обвиняется в совершении трех эпизодов посягательства на жизнь представителей власти. Мы с этим не согласны, мы полагаем, что его действия должны расцениваться как одно деяние. Может быть, с этим связано возобновление уголовного следствия, потому что эту позицию мы высказали в прениях сторон", - предположил адвокат в разговоре с журналистами (цитата по РИА Новости).

В августе суд приступил к прениям по делу, и в среду, 18 августа, сторона обвинения уже попросила суд приговорить Джумаева к шести, а не к пяти годам колонии общего режима.

Джумаева задержали а Псковской области через несколько дней после акции сторонников Навального, которая прошла 23 января.

Джумаев предположительно является героем широко разошедшегося в соцсетях видео, на котором молодой человек бросается в драку с омоновцами, после чего протестующие затягивают его в толпу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео, заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги за Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после инцидента.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записывал обращение к герою ролика, в октором предлагал тому помочь "с тем, что касается закона", если он сдастся властям.