Движение "Голос" причислили к "иностранным агентам"

56 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, "Наша цель - свободные и честные выборы в России", - говорится на сайте движения

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Это новый реестр, "Голос" стал первой внесенной в него организацией.

Солпредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц связал включение "Голоса" в реестр с предстоящими выборами в Госдуму.

"У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования - это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный Суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования. И эта атака делается максимально демонстративно. Это серьёзный сигнал о готовящихся фальсификациях. Мы планируем продолжить работу по защите избирательных прав. Призываем всех голосовать и наблюдать", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее минюст вел только два реестра - зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО) и СМИ.

Но в феврале этого года стало известно, что ведомство собирается создать еще один реестр иностранных агентов, в который будут вносить незарегистрированные и не имеющие юрлица общественные организации, которые финансируются из-за рубежа и ведут в России политическую деятельность.

Движение "Голос" было основано в 2000 году. "Наша цель - свободные и честные выборы в России", - говорится на сайте движения.

Оно занимается обучением наблюдателей на выборах, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, проводит наблюдение за выборами, указано на сайте "Голоса".