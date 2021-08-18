Фото: папа римский сыграл в кикер после аудиенции

Папа римский

Автор фото, Reuters

Папа римский Франциск после еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане решил неожиданно сыграть в настольный футбол с одним из верующих.

После игры в кикер Франциск традиционно поприветствовал участников аудиценции.

Автор фото, Reuters

На прошлой неделе аудиценция завершилась так же неожиданно - понтифику принесли мобильный телефон, и он несколько минут беседовал по нему на глазах у удивленных верующих.

Автор фото, EPA

С кем говорил Франциск по мобильному, Святой престол не уточнил.

Автор фото, EPA