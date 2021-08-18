Фото: папа римский сыграл в кикер после аудиенции
Папа римский Франциск после еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане решил неожиданно сыграть в настольный футбол с одним из верующих.
После игры в кикер Франциск традиционно поприветствовал участников аудиценции.
На прошлой неделе аудиценция завершилась так же неожиданно - понтифику принесли мобильный телефон, и он несколько минут беседовал по нему на глазах у удивленных верующих.
С кем говорил Франциск по мобильному, Святой престол не уточнил.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды