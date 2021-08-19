Студентам сахалинского техникума вынесли приговор по делу о подготовке "колумбайна"

час назад

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Двоих сахалинских подростков, обвинямых в подготовке нападения на школу, приговорили к шести с половиной и семи годам колонии общего режима. Обвинения студентам предъявили, когда им исполнилось по 18 лет. Вину они не признали.

Суд признал студентов техникума Максима Пудовкина и Илью Груниса виновными в приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщил "Новой газете" отец одного из подсудимых.

Молодых людей задержали в марте 2020 года, когда они оба были несовершеннолетними. По версии следствия, они готовили нападение на школу и горный техникум в Углегорске Сахалинской области и разместили в соцсетях некий манифест. Позже при обыске у них изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами.

Обвинения Грунису и Пудовкину предъявили, когда обоим исполнилось по 18 лет. Им вменили публичные призывы к терроризму, приготовление к теракту, а также изготовление, приобритение и хранение оружия и взрывчатых веществ.

Молодые люди не признали вину. Часть обвинений с подростков впоследствии были сняты.

В частности, как отмечает "Новая газета", из-за неправильно проведенной компьютерной экспертизы с молодых людей сняли обвинение в публичных призывах к терроризму.

Кроме того, экспертиза Следственного комитета России не нашла на изъятом в ходе обыска оружии биологических следов подростков, и они были оправданы по статье о незаконном изготовлении оружия.

При этом родители Груниса и Пудовкина утверждали, что улики, включая оружие и взрывчатку, им подбросили, пишет "Новая газета".

Грунис на суде заявлял, что сотрудники ФСБ могли следить за ним до возбуждения уголовного дела, поскольку он обращался к врачам по поводу тревожных негативных мыслей. По его мнению, на основании этого следствие могло решить, что он якобы склонен к нападениям.

Пудовкин, по мнению его отца, мог попасть в поле зрения органов после того, как на замечание уборщицы техникума ответил: "Всю ночь не спал, готовился к террористическому акту".

Еще до начала рассмотрения дела Росфинмониторинг внес Груниса и Пудовкина в перечень террористов и экстремистов.