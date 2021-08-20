Год отравления Навального. Как усиливалось давление на активистов и СМИ - графики

Граффити с Навальным

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

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Граффити с Навальным в парке в Петербурге, которое продержалось всего несколько часов, прежде чем его закрасили

20 августа 2020 года Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, и впал в кому. Его отправили на лечение в Германию, где был сделан вывод об отравлении боевым ядом "Новичок". Российские власти отрицают свою причастность и ставят под сомнение сам факт отравления. После зимней волны протестов власти резко усилили давление на СМИ, активистов и неправительственные организации. Показываем это на графиках.

После выздоровления в январе оппозиционер вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил в колонию. В защиту политика по стране прошли массовые митинги.

После этой волны протестов усилилось преследование политических активистов - в первую очередь соратников Навального, многие из которых в итоге были вынуждены покинуть страну.

Летом структуры Навального были признаны экстремистскими и запрещены. За сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. Роскомнадзор заблокировал сайты, связанные с Навальным и его соратниками.

Госдума приняла закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, в той или иной форме поддерживавшим Навального. Кандидатов в депутаты начали снимать с выборов на этом основании, когда закон даже еще не вступил в силу.

Параллельно власти усилили проверки несвязанных с Навальным некоммерческих и благотворительных фондов, работающих на территории России - как российских, так и зарубежных. Некоторые из них пополнили реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Статус "иностранного агента" позволяет компании или гражданину работать в России, но они должны маркировать себя и предоставлять отчеты под угрозой больших штрафов.

СМИ, журналисты и НКО, с августа 2020 по август 2021 признанные в России выполняющими функции иностранного агента

  • Фонд содействия правовому просвещению населения “Лига Избирателей”

  • Чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT
  • Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов “Открытый Петербург”
  • Санкт-Петербургский благотворительный фонд “Гуманитарное действие”
  • Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан “Феникс ПЛЮС”
  • Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг “Акцент”
  • date: 25 декабря 2021
  • Некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан”
  • Красноярская региональная общественная организация “Мы против СПИДа”
  • Программно-целевой Благотворительный Фонд “СВЕЧА”

  • Пономарев Лев Александрович
  • Савицкая Людмила Алексеевна
  • Маркелов Сергей Евгеньевич
  • Камалягин Денис Николаевич
  • Апахончич Дарья Александровна

  • Автономная некоммерческая организация “Центр по работе с проблемой насилия "НАСИЛИЮ.НЕТ”
  • date: 3 марта 2021
  • Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения “Альянс врачей”

  • Medusa Project
  • Первое антикоррупционное СМИ

  • Некоммерческая организация “Фонд по борьбе с коррупцией”

  • Stichting 2 Oktober (VTimes.io)

  • Баданин Роман Сергеевич (Проект)*
  • Гликин Максим Александрович (Открытые медиа)
  • Маняхин Петр Борисович (Проект)*
  • Ярош Юлия Петровна (Открытые медиа)
  • Чуракова Ольга Владимировна (Проект)*
  •  Железнова Мария Михайловна (Проект)*
  • Лукьянова Юлия Сергеевна (Проект)*
  • Маетная Елизавета Витальевна (“Радио Свобода”, признано иностранным агентом)
  • Автономная некоммерческая организация “Институт права и публичной политики”

  • Автономная некоммерческая организация по содействию распространению современных образовательных программ “Лаборатория социальных наук”

  • The Insider
  • Рубин Михаил Аркадьевич (Проект)*
  • Гройсман Софья Романовна (Проект)*
  • Рождественский Илья Дмитриевич (Открытые медиа)
  • Апухтина Юлия Владимировна (Проект*)
  • Постернак Алексей Евгеньевич (“Радио Свобода”, признано иностранным агентом)
  • Некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан "Штаб”

  • Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей “Голос”

*Генпрокуратура РФ объявила Project Media, Inc., юридическое лицо издания “Проект”, нежелательной на территории России организацией

С августа прошлого года значительно пополнился и реестр НКО, чья деятельность признана в России нежелательной.

К ним предъявляются гораздо более жесткие требования - после попадания в реестр компания лишается права вести деятельность в России, а за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры. Сотрудничество с нежелательной организацией также грозит уголовной ответственностью.

Организации, с августа 2020 по август 2021 признанные нежелательными в России

  • “Пражский Центр Гражданского Общества", "Пражский гражданский центр” , Чехия

  • “Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы”, Франция

  • “Центр либеральной современности”, ФРГ
  • “Форум русскоязычных европейцев”, ФРГ
  • “Немецко-русский обмен”, ФРГ

  • Бард колледж (Bard College), США

  • “Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.”, Чехия

  • “Фонд Ходорковского”, Великобритания
  • “Оксфордский российский фонд”, Великобритания
  • “Фонд Будущее России”, Великобритания
  • “Европейский выбор”, Франция

  • Project Media, Inc. (“Проект Медиа”), США

  • International Partnership for Human Rights (IPHR) (“Международное партнерство за права человека”), Бельгия

Закон об "иностранных агентах" был принят летом 2012 года и с тех пор неоднократно дополнялся и ужесточался.

В мае 2015 года президент Владимир Путин подписал закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях.

В ноябре 2017 года был подписан закон о СМИ-"иноагентах", а в декабре 2020 года вступил в силу закон о признании "иностранными агентами" физлиц.

После зимних протестов в поддержку Навального власти резко усилили давление на российские СМИ. К ним стали активно применять законодательство об "иностранных агентах", а в одном случае издание признали нежелательным на территории России.

В апреле иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, власти признали популярное издание "Медуза". В мае в реестр "иноагентов" внесли VTimes, созданное меньше чем за год до этого выходцами из "Ведомостей".

15 июля расследовательское издание "Проект" было признано нежелательной в стране организацией. Это первый и пока единственный случай в России. "Проект" объявил о прекращении работы в прежнем виде.

Главред издания Роман Баданин и еще семь журналистов 15 июля были как физические лица включены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 23 июля министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" еще пятерых журналистов, в том числе заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина. В тот же день в реестр попало издание The Insider.

Проекты "Радио Свободы" и "Голос Америки" стали "иноагентами" еще в декабре 2017 года. В начале августа финансировавшиеся опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским издания "Открытые медиа" и "МБХ медиа" объявили о своем закрытии. Кремль при этом отрицает, что власти преследуют СМИ по политическим мотивам.