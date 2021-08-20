Год отравления Навального. Как усиливалось давление на активистов и СМИ - графики

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Граффити с Навальным в парке в Петербурге, которое продержалось всего несколько часов, прежде чем его закрасили

20 августа 2020 года Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, и впал в кому. Его отправили на лечение в Германию, где был сделан вывод об отравлении боевым ядом "Новичок". Российские власти отрицают свою причастность и ставят под сомнение сам факт отравления. После зимней волны протестов власти резко усилили давление на СМИ, активистов и неправительственные организации. Показываем это на графиках.

После выздоровления в январе оппозиционер вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил в колонию. В защиту политика по стране прошли массовые митинги.

После этой волны протестов усилилось преследование политических активистов - в первую очередь соратников Навального, многие из которых в итоге были вынуждены покинуть страну.

Летом структуры Навального были признаны экстремистскими и запрещены. За сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. Роскомнадзор заблокировал сайты, связанные с Навальным и его соратниками.

Госдума приняла закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, в той или иной форме поддерживавшим Навального. Кандидатов в депутаты начали снимать с выборов на этом основании, когда закон даже еще не вступил в силу.

Параллельно власти усилили проверки несвязанных с Навальным некоммерческих и благотворительных фондов, работающих на территории России - как российских, так и зарубежных. Некоторые из них пополнили реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Статус "иностранного агента" позволяет компании или гражданину работать в России, но они должны маркировать себя и предоставлять отчеты под угрозой больших штрафов.

СМИ, журналисты и НКО, с августа 2020 по август 2021 признанные в России выполняющими функции иностранного агента Фонд содействия правовому просвещению населения “Лига Избирателей” Чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT

Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов “Открытый Петербург”

Санкт-Петербургский благотворительный фонд “Гуманитарное действие”

Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан “Феникс ПЛЮС”

Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг “Акцент”

date: 25 декабря 2021

Некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан”

Красноярская региональная общественная организация “Мы против СПИДа”

Программно-целевой Благотворительный Фонд “СВЕЧА” Пономарев Лев Александрович

Савицкая Людмила Алексеевна

Маркелов Сергей Евгеньевич

Камалягин Денис Николаевич

Апахончич Дарья Александровна Автономная некоммерческая организация “Центр по работе с проблемой насилия "НАСИЛИЮ.НЕТ”

date: 3 марта 2021

Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения “Альянс врачей” Medusa Project

Первое антикоррупционное СМИ Некоммерческая организация “Фонд по борьбе с коррупцией” Stichting 2 Oktober (VTimes.io) Баданин Роман Сергеевич (Проект)*

Гликин Максим Александрович (Открытые медиа)

Маняхин Петр Борисович (Проект)*

Ярош Юлия Петровна (Открытые медиа)

Чуракова Ольга Владимировна (Проект)*

Железнова Мария Михайловна (Проект)*

Железнова Мария Михайловна (Проект)* Лукьянова Юлия Сергеевна (Проект)*

Маетная Елизавета Витальевна (“Радио Свобода”, признано иностранным агентом)

Автономная некоммерческая организация “Институт права и публичной политики” Автономная некоммерческая организация по содействию распространению современных образовательных программ “Лаборатория социальных наук” The Insider

Рубин Михаил Аркадьевич (Проект)*

Гройсман Софья Романовна (Проект)*

Рождественский Илья Дмитриевич (Открытые медиа)

Апухтина Юлия Владимировна (Проект*)

Постернак Алексей Евгеньевич (“Радио Свобода”, признано иностранным агентом)

Некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан "Штаб” Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей “Голос” *Генпрокуратура РФ объявила Project Media, Inc., юридическое лицо издания “Проект”, нежелательной на территории России организацией Показать больше

С августа прошлого года значительно пополнился и реестр НКО, чья деятельность признана в России нежелательной.

К ним предъявляются гораздо более жесткие требования - после попадания в реестр компания лишается права вести деятельность в России, а за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры. Сотрудничество с нежелательной организацией также грозит уголовной ответственностью.

Организации, с августа 2020 по август 2021 признанные нежелательными в России “Пражский Центр Гражданского Общества", "Пражский гражданский центр” , Чехия “Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы”, Франция “Центр либеральной современности”, ФРГ

“Форум русскоязычных европейцев”, ФРГ

“Немецко-русский обмен”, ФРГ Бард колледж (Bard College), США “Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.”, Чехия “Фонд Ходорковского”, Великобритания

“Оксфордский российский фонд”, Великобритания

“Фонд Будущее России”, Великобритания

“Европейский выбор”, Франция Project Media, Inc. (“Проект Медиа”), США International Partnership for Human Rights (IPHR) (“Международное партнерство за права человека”), Бельгия Показать больше

Закон об "иностранных агентах" был принят летом 2012 года и с тех пор неоднократно дополнялся и ужесточался.

В мае 2015 года президент Владимир Путин подписал закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях.

В ноябре 2017 года был подписан закон о СМИ-"иноагентах", а в декабре 2020 года вступил в силу закон о признании "иностранными агентами" физлиц.

После зимних протестов в поддержку Навального власти резко усилили давление на российские СМИ. К ним стали активно применять законодательство об "иностранных агентах", а в одном случае издание признали нежелательным на территории России.

В апреле иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, власти признали популярное издание "Медуза". В мае в реестр "иноагентов" внесли VTimes, созданное меньше чем за год до этого выходцами из "Ведомостей".

15 июля расследовательское издание "Проект" было признано нежелательной в стране организацией. Это первый и пока единственный случай в России. "Проект" объявил о прекращении работы в прежнем виде.

Главред издания Роман Баданин и еще семь журналистов 15 июля были как физические лица включены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 23 июля министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" еще пятерых журналистов, в том числе заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина. В тот же день в реестр попало издание The Insider.