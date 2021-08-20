Год отравления Навального. Как усиливалось давление на активистов и СМИ - графики
20 августа 2020 года Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, и впал в кому. Его отправили на лечение в Германию, где был сделан вывод об отравлении боевым ядом "Новичок". Российские власти отрицают свою причастность и ставят под сомнение сам факт отравления. После зимней волны протестов власти резко усилили давление на СМИ, активистов и неправительственные организации. Показываем это на графиках.
После выздоровления в январе оппозиционер вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил в колонию. В защиту политика по стране прошли массовые митинги.
После этой волны протестов усилилось преследование политических активистов - в первую очередь соратников Навального, многие из которых в итоге были вынуждены покинуть страну.
Летом структуры Навального были признаны экстремистскими и запрещены. За сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. Роскомнадзор заблокировал сайты, связанные с Навальным и его соратниками.
Госдума приняла закон, запрещающий участвовать в выборах любого уровня людям, в той или иной форме поддерживавшим Навального. Кандидатов в депутаты начали снимать с выборов на этом основании, когда закон даже еще не вступил в силу.
Параллельно власти усилили проверки несвязанных с Навальным некоммерческих и благотворительных фондов, работающих на территории России - как российских, так и зарубежных. Некоторые из них пополнили реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.
Статус "иностранного агента" позволяет компании или гражданину работать в России, но они должны маркировать себя и предоставлять отчеты под угрозой больших штрафов.
С августа прошлого года значительно пополнился и реестр НКО, чья деятельность признана в России нежелательной.
К ним предъявляются гораздо более жесткие требования - после попадания в реестр компания лишается права вести деятельность в России, а за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры. Сотрудничество с нежелательной организацией также грозит уголовной ответственностью.
Закон об "иностранных агентах" был принят летом 2012 года и с тех пор неоднократно дополнялся и ужесточался.
В мае 2015 года президент Владимир Путин подписал закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях.
В ноябре 2017 года был подписан закон о СМИ-"иноагентах", а в декабре 2020 года вступил в силу закон о признании "иностранными агентами" физлиц.
После зимних протестов в поддержку Навального власти резко усилили давление на российские СМИ. К ним стали активно применять законодательство об "иностранных агентах", а в одном случае издание признали нежелательным на территории России.
В апреле иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, власти признали популярное издание "Медуза". В мае в реестр "иноагентов" внесли VTimes, созданное меньше чем за год до этого выходцами из "Ведомостей".
15 июля расследовательское издание "Проект" было признано нежелательной в стране организацией. Это первый и пока единственный случай в России. "Проект" объявил о прекращении работы в прежнем виде.
Главред издания Роман Баданин и еще семь журналистов 15 июля были как физические лица включены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 23 июля министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" еще пятерых журналистов, в том числе заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина. В тот же день в реестр попало издание The Insider.
Проекты "Радио Свободы" и "Голос Америки" стали "иноагентами" еще в декабре 2017 года. В начале августа финансировавшиеся опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским издания "Открытые медиа" и "МБХ медиа" объявили о своем закрытии. Кремль при этом отрицает, что власти преследуют СМИ по политическим мотивам.
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