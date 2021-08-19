Найдено тело пропавшей в Тюмени школьницы. Ребенка искали почти два месяца

33 минуты назад

Автор фото, Maxim Slutsky/TASS

В Тюмени найдено тело восьмилетней девочки, пропавшей в конце июня. Жители города потрясены этим известием. Дело о пропаже ребенка находилось на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Тело ребенка, по данным СКР, было найдено приблизительно в двух километрах от дома - в районе лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей.

Волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" говорят, что неоднократно прочесывали это место. Как рассказала РИА Новости волонтер Анастасия Михлева, "ничего подозрительного там не было". Ранее сообщалось, что поиски девочки велись по всему городу.

Волонтеры не исключают, что тело могли подбросить уже после проведения поисков.

Региональное интернет-издание 72.ru, а также Telegram-канал "Тюмень №1" со ссылкой на свои источники сообщает, что тело школьницы было найдено в мешке расчлененным. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня: со слов членов ее семьи, около 11 часов дня она ушла на прогулку к пансионату, чтобы скачать игру на телефон через бесплатный Wi-Fi. Однако вечером она не вернулась домой. Отец девочки, который воспитывает четырех детей, обратился в полицию.

Были организованы масштабные поиски, в которых активно участвовали волонтеры и местные жители, однако попытки найти ребенка оказались безуспешными.

Правоохранительные органы по факту исчезновения ребенка возбудили два уголовных дела - по статье об убийстве малолетнего и по статье “Халатность”.

В начале августа председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование исчезновения ребенка на контроль в центральном аппарате.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а полиция за информацию о ребенке обещала миллион рублей.

Жители Тюмени после сообщения о том, что тело девочки найдено, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила агентству РИА Новости волонтер Анастасия Михлева.

"У подъезда дома потерявшейся девочки на коробке установили ее портрет. Люди несут к нему игрушки. Для всех нас сегодняшняя новость - огромный удар", - говорит волонтер.

Ранее региональные СМИ писали, что пропавшая девочка - из многодетной семьи: у нее есть две старшие сестры и брат.