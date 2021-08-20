Дайджест: талибы ведут охоту на людей; МВФ просят не давать миллиард Лукашенко

54 минуты назад

Автор фото, Marcus Yam

Как следует из документа, подготовленного по заказу ООН, боевики "Талибана" (признан в России террористической организацией и запрещен) приступили к энергичным поискам людей, сотрудничавших с силами НАТО или работавших с предыдущим правительством Афганистана.

Также поступают сообщения о поисках и нападениях на тех, кто сотрудничал с западными СМИ, и членов их семей.

В документе, оказавшемся в распоряжении Би-би-си, говорится, что боевики обыскивают дом за домом, требуя выдачи тех, кто им нужен, и угрожая расправой в противном случае.

После захвата афганской столицы руководство талибов заверяло жителей и международное сообщество, что смена власти не повлечет за собой акций возмездия. Афганцам, сотрудничавшим с прежним правительством и западными организациями, была обещана "всеобщая амнистия".

Тем не менее, нарастают опасения, что с 90-х годов, когда "Талибан" правил страной железной рукой, в идеологии и политике этого радикально исламистского движения мало что изменилось.

Предупреждение об охоте талибов за "коллаборационистами" содержится в конфиденциальном документе, подготовленном Норвежским центром глобального анализа, который обеспечивает ООН разведывательной информацией.

Глава центра Кристиан Неллеманн рассказал в интервью Би-би-си, что у "Талибана" имеются черные списки "коллаборационистов" - все, чьи имена содержатся в них, находятся в огромной опасности. По его словам, вскоре можно ожидать начала массовых казней.

"Есть большое число людей, которых талибы разыскивают в настоящее время, и это кристально ясная угроза, - сказал он. - Есть письменное распоряжение о том, что если эти люди не сдадутся сами, "Талибан" будет задерживать, допрашивать и карать вместо этих людей их родственников".

Накануне стало известно, что на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили другого близкого родственника журналиста Deutsche Welle, который уже успел покинуть страну и сейчас находится в Германии.

Как сообщило руководство медиакомпании, остальные члены семьи журналиста смогли спастись в последний момент и сейчас скрываются от талибов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании.

Что еще происходит в Афганистане?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В четверг афганцы отпраздновали день независимости

С воскресенья США вывезли из Кабула 7000 своих граждан и афганских союзников. В очереди на посадку на американские самолеты остается еще около шести тысяч человек.

Вокруг аэропорта - хаос. Талибы, как сообщается, не пускают к нему афганцев. На одном из опубликованных видео видно, как солдату армии США передают в руки ребенка.

Одним из людей, упавших со взлетавшего американского самолета, оказался 19-летний футболист молодежной сборной Заки Анвари.

В афганских городах прошли демонстрации в честь 102-й годовщины независимости Афганистана. Участники акций размахивали государственными флагами, которые талибы повсеместно меняют на собственную символику. Есть неподтвержденные сообщения о жертвах в городе Асадабад.

Также под контролем "Талибана" оказались несколько тысяч единиц американской бронетехники, 30-40 самолетов и вертолетов и большое количество огнестрельного оружия, рассказали агентству Рейтер американские чиновники.

За развитием событий в Афганистане следите в нашей онлайн-трансляции.

Меркель последний раз в должности канцлера летит в Москву

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Канцлер Германии Ангела Меркель летит в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Это ее первый визит в Россию с января прошлого года. 22 августа она также посетит Украину.

Путин и Меркель, как ожидается, будут обсуждать завершение проекта "Северный поток-2".

В июле США и Германия пришли к соглашению по поводу российского газопровода. США не будут вводить санкции против владеющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG и ее руководства, Германия поможет развитию энергетики Украины, а обе стороны вместе обязались что-то предпринять против России, если она попытается лишить Украину газового транзита.

Встреча с Путиным может стать последней для Меркель в качестве канцлера: она отказалась выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах, которые пройдут в Германии 26 сентября.

Отравление Навального - год спустя

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20 августа 2020 года Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. В Томске Навальный был введен в искусственную кому, через несколько дней его перевезли на лечение в Германию. Позже сразу несколько международных лабораторий подтвердили, что политик был отравлен веществом из группы "Новичок". Сам Навальный и страны Запада обвинили в покушении на него российскую власть. Москва, ссылаясь на заключение омских врачей, утверждает, что виной недомогания стали нарушения метаболизма и отрицает причастность к этому.

Попытка отравления Навального веществом группы "Новичок" вызвала сильнейший резонанс в мире и в российских СМИ. За минувший год Навальный стал заключенным, а российские власти еще более ограничили права и свободы в стране. Был усилен контроль за СМИ и НКО: многие проекты были признаны иностранными агентами и нежелательными организациями.

Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального получили статус экстремистских организаций. В канун годовщины своего отравления Алексей Навальный опубликовал колонку в газете Guardian, в которой изложил собственные пять пунктов борьбы с российской коррупцией и обосновал, почему эта борьба должна стать приоритетом для международного сообщества - читайте об этом подробнее в нашем обзоре прессы ниже.

Темпоральный кристалл от Google

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В конце июля компания Google объявила, что ее инженерам удалось создать внутри квантового компьютера новое состояние материи - так называемый кристалл времени (или темпоральный кристалл), само существование которого, кажется, бросает вызов известным нам фундаментальным законам физики.

"Темпоральные кристаллы" должны сыграть важнейшую роль в создании квантовых компьютеров - настолько быстрых и мощных, что они смогут за считанные минуты решать задачи, на которые у современных процессоров ушли бы тысячелетия. О том, что это такое, читайте в материале нашего научного корреспондента Николая Воронина "Google создал "кристалл времени". Он переворачивает представление о базовых законах физики"

OnlyFans запретит порнографию, но оставит обнаженку

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Сервис OnlyFans, набравший популярность в период пандемии в основном за счет эротических фото и видео, которые загружают пользователи, запретит порнографический контент.

Запрет вступит в силу в октябре. В администрации сайта пояснили, что на нем все еще можно будет увидеть обнаженные тела, а запрещается именно "любой контент, связанный с сексуально откровенным поведением".

Базирующийся в Лондоне сервис OnlyFans позволяет пользователям - так называемым "творцам" (creators) - загружать собственные фотографии и видеоролики, за которые они получают деньги от подписчиков. Хотя среди контента есть немало художественных работ, главным образом он стал платформой для распространения изображений сексуального характера.

Сервис набрал невероятную популярность в период локдауна и принес своим владельцам более 130 млн фунтов прибыли.

Некоторые мегапопулярные аккаунты приносили своим создателям миллионы долларов. Сервис открыт только для оплативших подписку. В последнее время администрацию OnlyFans не раз обвиняли в том, что она закрывает глаза на нелегальный контент, в частности, непристойные изображения несовершеннолетних.

Администрация сайта настаивает, что контент для него производит широкий спектр профессионалов - от поваров до йога-инструкторов, но порнография опережает другие рубрики сайта с огромным отрывом.

Илон Маск анонсировал человекоподобного робота от Tesla

Компания Tesla Илона Маска хочет в следующем году выпустить на рынок робота-андроида Tesla Bot. Илон Маск объявил об этом, выйдя на сцену в костюме робота на мероприятии Tesla AI Talks.

Робот высотой 172 сантиметра и весом 57 кг сможет ходить в магазин, поднимать предметы и взаимодействовать с помощью искусственного интеллекта с автомобилем Tesla.

Он напоминает человека, но вместа лица у него расположен экран.

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WSJ: о скором падении Кабула в Вашингтон докладывали еще в июле

Внутренний документ Госдепартамента США, о котором стало известно журналистам Wall Street Journal, свидетельствует, что еще за месяц до падения Кабула более двух десятков американских дипломатов предупреждали об этой опасности.

Как пишет издание, секретная телеграмма, направленная 13 июля из посольства в Кабуле руководству Госдепартамента, включая госсекретаря Энтони Блинкена, содержала информацию о стремительном захвате талибами все новых территорий в Афганистане и о грядущем коллапсе афганских сил безопасности. Документ также содержал рекомендации относительно способов уменьшения масштаба неизбежного кризиса и ускорения процесса эвакуации.

Телеграмма была подписана 23 сотрудниками американского посольства в Кабуле и отправлена с наивысшим приоритетом срочности, рассказали изданию два американских чиновника, знакомые с содержанием документа. В послании также содержался призыв к Госдепартаменту использовать более жесткую лексику при описании зверств, совершаемых "Талибаном" на захваченных территориях.

Как отмечает издание, на данный момент эта секретная телеграмма представляет собой наиболее четкое свидетельство того, что администрация Байдена получала предупреждения от собственных сотрудников с мест о том, что продвижение "Талибана" неотвратимо и афганская армия может с ним не справиться.

Должностные лица в американской армии и разведке, пытающиеся сейчас осмыслить стремительное падение афганского правительства, последние дни ведут споры относительно разведданных, касавшихся устойчивости ситуации в Афганистане.

В июле Джо Байден заявил, что захват власти в стране "Талибаном" крайне маловероятен, сославшись на численность афганской армии, качество ее подготовки американскими военными и современное оснащение, включая авиацию.

В среду в интервью ABC News Байден отказался признавать какие-либо ошибки, сказав, что не представляет, как уход американских военных мог бы обойтись без последовавшего за этим хаоса.

Навальный требует санкций против близких к Путину олигархов

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Отбывающий заключение российский политик Алексей Навальный в годовщину своего отравления написал для газеты Guardian колонку о борьбе с коррупцией. Колумнист Guardian Люк Хардинг считает, что это послание Навального приведет Кремль в ярость.

Основная мысль статьи Навального в том, что только объединение международных усилий в борьбе с коррупцией может решить крупнейшие мировые проблемы. Он призывает ввести персональные санкции против "олигархов в окружении Владимира Путина".

То, что он сам смог выжить после отравления "Новичком" - результат исключительно повальной некомпетентности и коррупции в ФСБ, пишет оппозиционер.

Со свойственной ему иронией Навальный начинает: "Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием и, судя по всему, коррупция сыграла в этом немалую роль. Когда правительство занято крышеванием и вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно падает".

Навальный считает, что западные лидеры не хотят бороться с коррупцией, учитывая то, что ее бенефициар может оказаться рядом с ними на одной пресс-конференции после форума.

Тема коррупции, с точки зрения политика, должна перейти из разряда второстепенных в международной повестке, в приоритетные.

Статья также была опубликована во французской Le Monde и в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Навальный продиктовал ее текст по телефону своим адвокатам.

Статья Навального еще сильнее разозлит Кремль, полагает Хардинг, призывая западные правительства ввести персональные санкции против "близких к Путину олигархов". Если Запад этого не сделает, вся его риторика о борьбе с коррупцией будет выглядеть пусто.

"Ничего не злит больше, чем вид санкционного списка, полного имен полковников и генералов спецслужб, о которых никто никогда не слышал, но тщательно вычищенного от имен тех, в чьих интересах действуют эти полковники. Запад должен избавиться от мышления, где ярлык "бизнесмена" служит индульгенцией и защищает от санкций", - цитирует Хардинг Навального.

Не бросайте деспоту спасательный круг

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Британия, Канада и Евросоюз ввели санкции в отношении режима Александра Лукашенко после того, как в 2020 году он откровенно сфальсифицировал результаты президентских выборов и жестоко подавил мирные протесты. Санкции были введены не только в против чиновников, но и в отношении близких к режиму богатых промышленников. Нет никакой логики в том, что теперь Беларусь готовится получить около миллиарда долларов из резервов МВФ, пишет редакция Washington Post.

США и их союзники справедливо ввели санкции против тех, кто обеспечивает долговечность режима, в том числе, против предприятий по переработке нефти и добыче калия. Президент США Байден и британский премьер Борис Джонсон лично встречались со Светланой Тихановской. Но нужно сделать больше, призывает издание.

23 августа Международный валютный фонд, организация, в которую входят 190 стран, распределит 650 миллиардов долларов помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Это крупнейшая в истории фонда эмиссия так называемых специальных прав заимствования (СПЗ), безналичной "внутренней валюты" ВМФ.

Ряд авторитарных государств, например Россия, Китай и Иран, подпадают под условия получения помощи, так как их правительства признаны. С другой стороны Венесуэла, например, не сможет получить доступ к этим средствам из-за непризнания другими странами президента Николаса Мадуро. Мьянма, где теперь правит хунта, тоже не получит денег.

Беларусь же, по всей видимости, их получит, потому что большинство стран по-прежнему признают правительство Лукашенко. Помощь в миллиард долларов придется режиму как нельзя кстати. Примечательно, что белорусский авторитарный правитель, которого газета откровенно называет деспотом, не раз насмешливо отзывался о пандемии коронавируса и настаивал, что в его стране с ней удалось справиться.

США - крупнейший донор МВФ с большим количеством голосов, но одни Штаты не могут заблокировать решение о выдаче Беларуси СПЗ. Для этого администрации Байдена придется мобилизовать союзников в Европе и других регионах, чтобы всем вместе потребовать приостановки выплаты.

Подпитывать режим Лукашенко сейчас - значит ослаблять действие санкций, резюмирует газета.

Путин на встрече с Байденом требовал не вводить войска в Центральную Азию

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Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом 16 июля высказывался резко против присутствия американских войск в центральноазиатском регионе в какой бы то ни было роли, пишет Wall Street Journal в эксклюзивном материале.

По информации двух информированных источников газеты, из-за позиции российского лидера у США резко сократился выбор мест дислокации беспилотников и других сил в граничащих с Афганистаном странах. Это, в свою очередь, ускорило захват страны талибами, пишет газета.

После смены власти в стране, потребность США в контртеррористических средствах категории "over-the-horizon", то есть главным образом беспилотников, заметно возросла.

Без доступа к базам в Узбекистане, Кыргызстане или Таджикистане США придется полагаться на базы в Катаре и других странах Персидского залива и на авианосцы. Лететь до Афганистана из стран Залива так долго, что американский беспилотник может потратить 60% своей миссии на полет до Афганистана и возвращение, говорит бывший американский военный.

Путин сказал Байдену в Женеве, что против присутствия США в регионе выступает также Китай, а заместитель главы МИД Сергей Рябков в письме Wall Street Journal повторил эту позицию: Россия считает, что присутствие войск США в Средней Азии "точно НЕ в ее интересах" (орфография сохранена).

Но хотя Россия и обладает влиянием в регионе, она не может напрямую указывать правительствам центральноазиатских государств, как себя вести, говорит бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гоубл.

"У Москвы есть влияние, но не абсолютное. Если вы спросите меня - хотел ли бы Ташкент сотрудничать с США, то ответ - "да". Хотелось ли бы этого Москве? Ответ - "нет", - говорит он.

Происходящее в Афганистане усилило давление на США, которым необходимо развивать сотрудничество с центральноазиатскими странами. По оценке Пентагона, новые террористические ячейки могут возникнуть в стране примерно через два года. Но американские военные ошибались в своих временных оценках и раньше.

Десятилетие назад США и Россия сотрудничали в Афганистане. В 2009 году США начали посылать через Россию в Афганистан грузы. Проект назывался "Северная распределительная сеть", и когда он работал, в Афганистане было размещено около 100 тыс. американских военных.

"Было такое ощущение, что Америка останется в Афганистане и попытается все исправить", - говорит бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни. "Но теперь нас присмирили. Они не верят, что мы будем надежными защитниками Центральной Азии от влияния "Талибана". Их озабоченность вызывает движение исламских радикалов и наркотиков на север".

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После взятия Кабула "Талибан" вновь заявил, что будет управлять Афганистаном на основе "норм ислама", но это понятие слишком широко в разные годы трактовалось даже самими талибами.

О том, как религиозное течение из Индии под названием "деобандизм" легло в основу мировоззрения "Талибана" и что оно из себя представляет, читайте в материале нашего корреспонлента Ольги Ившиной.