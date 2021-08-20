По подозрению в ритуальных убийствах на северо-западе России задержаны две семейные пары

28 минут назад

Автор фото, Investigative Committee of Russia Подпись к фото, Осмотр места преступления в Ленинградской области

Две семейные пары задержаны по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в Карелии и Ленинградской области в 2016 году. Следователи считают, что подозреваемые поклонялись сатане и совершали убийства в качестве жертвоприношения.

Как сообщил в пятницу Следственный комитет России, сначала задержаны были жители подмосковной Балашихи Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

Супруги, как отмечается в сообщении ведомства, "познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

Сначала в доме супругов нашли наркотики, а затем выяснилось, что они могут быть причастны к ритуальным убийствам, следует из сообщения СКР.

Первое ритуальное убийство, которое произошло в 2016 году в Карелии, по версии следствия, совершил Андрей Трегубенко.

"Находясь в лесном массиве на территории Республики Карелия, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, [Трегубенко] ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Второе убийство было совершено в том же году в Ленинградской области - в лесу вблизи станции Приозерск. Для его совершения Трегубенко и Большакова, как считает следствие, вступили в преступный сговор с еще одной семейной парой - Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми.

"Соучастники подвергли мужчину избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство", - заявили в СКР.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, одна из подозреваемых показывает место преступления и говорит, что "смысл [убийства] был - воззвание к темным силам".

Перевозчиковым-Хмурым предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а Трегубенко и Большаковой, кроме того, вменяют покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным СМИ, первой жертвой сатанистов стала москвичка по имени Виктория, а второй - петербуржец, которого звали Платон. Останки и одежду Платона, как писала "Фонтанка", нашли в 2021 году после проверки показаний на месте убийства.

По данным издания, первая задержанная пара - Трегубенко и Большакова - были лидерами филиала "Церкви тьмы", в который входили около 30 человек. Среди них были финансовый консультант, сотрудники налоговой службы, программист, библиотекарь, рентген-лаборант, тату-мастера, художники и разнорабочие.