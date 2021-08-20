Шоссе в аэропорт Кабула: почему там так опасно

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Афганцы стараются попасть на территорию аэропорта любым способом

С тех пор, как "Талибан" (запрещённая в России организация) взял Афганистан под контроль и перекрыл сухопутные пограничные переходы, аэропорт Кабула стал единственным выходом из страны.

Но боевики заявили, что не хотят, чтобы афганцы покидали страну. Они установили контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к международному аэропорту имени Хамида Карзая и часто не пропускают людей. По мере того как все больше афганцев и иностранных граждан пытаются бежать из Афганистана, ситуация вокруг аэропорта Кабула становится все более хаотичной.

Автор фото, BBC

В результате столпотворения на подходах к аэропорту с воскресенья 12 человек были убиты выстрелами или задавлены в толпе. Внутри аэропорта порядок временно охраняют более 4000 американских военнослужащих. Снаружи аэропорт окружают вооруженные до зубов боевики "Талибана", создавая атмосферу страха.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для того чтобы попасть внутрь кабульского аэропорта, нужно преодолеть кордоны вооруженных талибов

Боевики не дают афганцам, порой и тем из них, у кого есть визы или паспорта иностранных государств, попасть в аэропорт.

Корреспондент газеты Los Angeles Times Маркус Ям видел, как талибы стреляли в воздух, нацеливали оружие на толпу и били мирных жителей палками и веревками, когда те пытались пройти через кордоны. Он сфотографировал окровавленную женщину и ребенка, которые вероятно пострадали от рук талибов.

Автор фото, Marcus Yam LA Times/Getty Images Подпись к фото, Корреспонденты, работающие в Кабуле, передают снимки людей, которые пострадали в давке или от рук талибов

На фотографиях, опубликованных SBS, был изображен афганский переводчик, который получил огнестрельное ранение в голову.

В среду толпы людей стали собираться еще и по периметру аэропорта к северу от города. Многие пытались перебраться через заграждения из колючей проволоки, появлялись сообщения о стрельбе. В результате давки пострадали 17 человек.

Репортеры передают с места событий, что вокруг очень много семей и женщин с детьми. У многих с собой нет ни воды, ни еды, так как люди дежурят у аэропорта уже несколько дней. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как детей передают иностранным солдатам через забор в надежде, что удастся вывезти хотя бы детей.

Автор фото, Rise to Peace Подпись к фото, Родители передают своих детей солдатам в надежде, что те их вывезут

Хаос начался, когда европейские правительства начали эвакуацию своих граждан, а также афганских коллег.

Автор фото, BBC

Коммерческие рейсы из аэропорта Кабула перестали летать почти сразу после захвата власти талибами, и люди опасаются, что европейские и американские эвакуационные рейсы - это их единственный шанс вырваться из Афганистана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие афганские семьи, которые пытаются покинуть Кабул, уже несколько дней дежурят у аэропорта почти без еды и воды

Хотя талибы заявили, что афганцы должны оставаться в стране, они также пообещали, что будут способствовать безопасному отъезду как иностранцев, так и местных жителей. "Мы предотвращаем любые формы насильственных столкновений в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами "Талибана"", - сказал их представитель.

В докладе, который Норвежский центр глобального анализа готовил для ООН и с которым удалось ознакомиться Би-би-си, сказано, что боевики активизируют охоту на людей, которые работали на НАТО и силы США.