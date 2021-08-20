Шоссе в аэропорт Кабула: почему там так опасно
С тех пор, как "Талибан" (запрещённая в России организация) взял Афганистан под контроль и перекрыл сухопутные пограничные переходы, аэропорт Кабула стал единственным выходом из страны.
Но боевики заявили, что не хотят, чтобы афганцы покидали страну. Они установили контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к международному аэропорту имени Хамида Карзая и часто не пропускают людей. По мере того как все больше афганцев и иностранных граждан пытаются бежать из Афганистана, ситуация вокруг аэропорта Кабула становится все более хаотичной.
В результате столпотворения на подходах к аэропорту с воскресенья 12 человек были убиты выстрелами или задавлены в толпе. Внутри аэропорта порядок временно охраняют более 4000 американских военнослужащих. Снаружи аэропорт окружают вооруженные до зубов боевики "Талибана", создавая атмосферу страха.
Боевики не дают афганцам, порой и тем из них, у кого есть визы или паспорта иностранных государств, попасть в аэропорт.
Корреспондент газеты Los Angeles Times Маркус Ям видел, как талибы стреляли в воздух, нацеливали оружие на толпу и били мирных жителей палками и веревками, когда те пытались пройти через кордоны. Он сфотографировал окровавленную женщину и ребенка, которые вероятно пострадали от рук талибов.
На фотографиях, опубликованных SBS, был изображен афганский переводчик, который получил огнестрельное ранение в голову.
В среду толпы людей стали собираться еще и по периметру аэропорта к северу от города. Многие пытались перебраться через заграждения из колючей проволоки, появлялись сообщения о стрельбе. В результате давки пострадали 17 человек.
Репортеры передают с места событий, что вокруг очень много семей и женщин с детьми. У многих с собой нет ни воды, ни еды, так как люди дежурят у аэропорта уже несколько дней. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как детей передают иностранным солдатам через забор в надежде, что удастся вывезти хотя бы детей.
Хаос начался, когда европейские правительства начали эвакуацию своих граждан, а также афганских коллег.
Коммерческие рейсы из аэропорта Кабула перестали летать почти сразу после захвата власти талибами, и люди опасаются, что европейские и американские эвакуационные рейсы - это их единственный шанс вырваться из Афганистана.
Хотя талибы заявили, что афганцы должны оставаться в стране, они также пообещали, что будут способствовать безопасному отъезду как иностранцев, так и местных жителей. "Мы предотвращаем любые формы насильственных столкновений в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами "Талибана"", - сказал их представитель.
В докладе, который Норвежский центр глобального анализа готовил для ООН и с которым удалось ознакомиться Би-би-си, сказано, что боевики активизируют охоту на людей, которые работали на НАТО и силы США.
На спутниковых снимках видно скопление людей, направляющихся в аэропорт: тысячи людей на машинах и пешком, отчаянно пытаются сбежать.
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