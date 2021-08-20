Бритни Спирс подозревают в грубом обращении с домработницей

18 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адвокат Бритни Спирс сказал, что во время предполагаемого инцидента насилия не было

Офис шерифа округа Вентура в Калифорнии начал расследование по делу о незначительных побоях против поп-звезды Бритни Спирс. На певицу пожаловалась домработница.

Инцидент произошел в понедельник во время ссоры: Спирс якобы грубо вырвала из рук женщины мобильный телефон.

По законам штата, уголовно наказуемыми побоями считается любое намеренное и нежелательное прикосновение к человеку, за исключением особо оговоренных случаев.

По окончании разбирательства материалы будут переданы в прокуратуру для вынесения решения о том, привлекать ли 39-летнюю звезду к ответственности.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт в электронном письме Би-би-си назвал инцидент раздутым. Он отметил, что его клиентка не ударяла домработницу и не нанесла ей травм. По его словам, имела место лишь словесная перепалка.

Юрист выразил удовлетворение тем, что офис шерифа классифицировал поведение Спирс как незначительный проступок и признал отсутствие физического вреда.

Мэтью Розенгарт, к услугам которого Спирс обратилась в июле, ведет дело об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса, установленного 13 лет назад.

В июне этого года певица потребовала снять опекунство и заявила, что ответственные за него люди должны сидеть в тюрьме.

13 августа Джейми Спирс отказался от опекунства над дочерью и выразил готовность участвовать в "упорядоченном переходе" к новому порядку вещей.