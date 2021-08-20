Косметический скандал года: что происходит с компанией Natura Siberica после смерти ее основателя?

час назад

В Natura Siberica, одной из крупнейших российских компаний по производству косметических и моющих средств, уже более полугода не утихает громкий корпоративный конфликт, обострившийся в последние недели.

Проблемы начались после смерти основателя компании Андрея Трубникова, который не оставил завещания. В итоге за власть в косметическом бренде борются его наследники, доверительные управляющие, а также, если верить некоторым источникам, структуры Владимира Евтушенкова и Олега Дерипаски.

Андрей Трубников основал Natura Siberica около 20 лет назад. Из небольшой скромной компании она за это время выросла в узнаваемый бренд с миллиардными оборотами. Би-би-си собрала главную информацию о компании Трубникова и о текущем корпоративном конфликте.

"Москвич" с прогнившим дном

Андрей Трубников родился в 1959 году в Ташкенте, учился на факультете международных экономических отношений МГИМО, после чего планировал устроиться в КГБ или в МИД, однако конкурс на госслужбу ему пройти не удалось.

В начале 1990-х Трубников начал заниматься бизнесом по продаже алкоголя, но первые шаги в предпринимательстве оказались для него неудачными.

"Знаете, я когда первый бизнес делал, меня сразу на полсуммы обманули французы и англичане. Это был 92-й год. В 98-м я просто разорился, у меня осталось 5 тыс. долларов. Я был уничтожен полностью, но благодаря этому появилась моя нынешняя компания", - вспоминал Трубников в интервью Forbes в апреле прошлого года.

В конце 90-х годов неудачливый бизнесмен решил попробовать наладить производство дешевых моющих средств: первые партии товара разливались в гараже по бутылкам и затем на "Москвиче" с прогнившим дном развозились по рынкам.

На этот раз Трубникову наконец улыбнулась удача - моющие средства расходились хорошо, через четыре года он смог выгодно продать свой бизнес и основать компанию "Первое решение", которая выпускала дешевые шампуни под брендом "Рецепты бабушки Агафьи". Именно эта марка и принесла бизнесмену широкий успех, хотя изначально эксперты рынка отнеслись к ней скептически.

"Мы показывали эту "бабушку" дистрибьюторам, всяким маркетологам, но они все сказали, что нельзя продавать косметику для женщин с лицом старухи, что это вообще против всех принципов", - рассказывал он РБК.

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Андрей Трубников основал компанию "Первое решение" в 2002 году

В 2008 году Трубников решил расширить бизнес и начал выпускать органическую косметику под брендом Natura Siberica, для производства которой создал отдельную одноименную компанию.

К 2012-2013 годам компании Трубникова вышли на международный рынок, предприниматель начал скупать земли под органические фермы на Сахалине, на Камчатке и в Эстонии, а годовая выручка компаний достигла 6 млрд рублей.

Серьезным испытанием для бизнеса стали коронавирусные ограничения, введенные в России в апреле 2020 года: тогда Трубникову пришлось уволить почти треть сотрудников и закрыть часть магазинов, а оптовые продажи в апреле упали почти на 40%.

Бизнесмен сетовал, что ему так и не удалось получить обещанную помощь от государства, но при этом утверждал, что в итоге все эти сокращения пошли на пользу его бизнесу.

"30% [сотрудников уволены]. Потому что оказалось очень много дармоедов. Я их уволил, теперь даже лучше работается. Это мы в жирные времена набирали. Он будет помощником бренд-менеджера. Потом оказывается, надо второго помощника. Потом надо девочку, которая будет всем ксерить. А потом другая будет подносить бумагу. Потом нужен человек, который будет отвечать за все ксероксы… Я всех этих дармоедов поувольнял. Теперь сами ходят ксерить", - рассказывал он в интервью изданию The Bell.

Спор наследников

7 января 2021 года Андрей Трубников внезапно скончался в своем доме в Подмосковье. Завещания он не оставил, из-за чего в компании сразу начались проблемы.

Основным владельцем всех компаний бренда выступал сам Трубников, миноритарные доли в некоторых из них также есть у его первой жены Ирины и сына Дмитрия. Кроме того, на наследство претендуют две его дочери (от первого и второго брака) и третья жена Анастасия.

В своем последнем интервью изданию Forbes Трубников говорил, что не планирует оставлять свое состояние детям. "Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?" - отмечал он.

После смерти предпринимателя наследники должны были выбрать доверительного управляющего долями покойного, но не пришли к консенсусу: конфликт разгорелся между первой женой (и первым бизнес-партнером Трубникова) Ириной и его третьей женой Анастасией, которые предложили себя на этот пост.

Поскольку наследники не пришли к консенсусу, доверительного управляющего пришлось выбирать нотариусу. В итоге договор доверительного управления долями Трубникова был заключен с юридическим агентством "Сезар Консалтинг" и его основателем и президентом Борисом Любошицем, который и стал доверительным управляющим компаний в марте 2021 года.

"Если бы наследники между собой договорились, нотариус обязана была бы исполнить их волю. Управляющим долями назначили бы человека, которого они выбрали - кого угодно. Но они не договорились! В этом случае, по закону, нотариус сам назначает того, кого считает нужным", - объяснял ситуацию сам Любошиц в интервью The Bell.

В начале августа у компаний Трубникова вновь сменилось руководство - гендиректором был назначен Дмитрий Ганзер, а президентом стал Сергей Буйлов, ранее уже работавший с Трубниковым.

Задачей нового руководства стала стабилизация ситуации в компании и улаживание наследственных процедур, однако конфликт с их приходом лишь обострился.

"Рейдерский захват" и массовые увольнения

12 августа группа сотрудников Natura Siberica опубликовала открытое письмо на сайте компании, в котором эти сотрудники заявили, что отказываются работать под руководством Сергея Буйлова и хотят видеть вместо него Ирину Трубникову, фактически возглавлявшую компании после смерти своего супруга.

В письме утверждалось, что новое руководство внезапно заблокировало пропуска всем ключевым сотрудникам, а также попыталось изъять документы в нескольких магазинах компаний. Действия Буйлова авторы письма назвали "грубым рейдерским захватом".

Сама Ирина Трубникова в интервью телеканалу RTVI также утверждала, что офис компании внезапно оказался недоступен для нее и ее коллег.

"Я пришла в офис после звонков сотрудников: они говорили, что они не могут пройти на свои рабочие места, их не пускали какие-то люди со списками. Мне дали такой список тех, у кого вообще отключили пропуска, в том числе на первом этаже: там была я, мой сын Дима и некоторые начальники отделов. Управляющая компания предложила вообще нам отключить пропуска", - рассказывала она.

Трубникова утверждала, что Буйлов ранее был уволен из компании после того, как "завалил продажи". В открытом письме также утверждалось, что Трубников уволил его за "профнепригодность".

В пятницу издание vc.ru сообщило о том, что по меньшей мере 57 сотрудников московского офиса Natura Siberica 18 и 19 августа написали заявления об увольнении, а еще около 100 человек ушли в отпуск и собираются уволиться, если корпоративный конфликт не разрешится в пользу Ирины Трубниковой. В итоге, по данным издания, в центральном офисе компании сегодня не хватает 60% работников.

Сам Сергей Буйлов утверждал в интервью Lenta.ru, что пропуска сотрудников отключались исключительно в ночное время, чтобы "пресечь вывоз техники и документов" из офиса. Он также подчеркивал, что не может претендовать на доли в компании, а всего лишь выполняет работу "кризисного менеджера", пока ведется дело о наследстве.

"Компания проходит через наследственное дело из-за смерти своего основателя. На период наследственного дела у компании должен быть менеджмент, который гарантирует независимое управление бизнесом и сохранность активов для всех наследников. То есть это все очень стандартные процессы, как бы нестандартно их не "представляла" сегодня одна из сторон, - отмечал он. - Я хорошо знал компанию, был в тот момент свободен. Не увидел никаких причин отказывать. Трудно было себе представить, что обычная в общем-то управленческая работа обернется такими грязевыми потоками".

Русская служба Би-би-си направила запрос в Natura Siberica по поводу подробностей массовых увольнений и процесса улаживания конфликта и ожидает ответа.

Другие претенденты

В июле 2020 года "Бабушка Агафья" и другие бренды Natura Siberica были арестованы по иску компании "Эн+ Рециклинг" в связи с пожаром на Дмитровском заводе, который произошел 21 марта 2020 года. Завод принадлежал "Эн+ Рециклинг", которая сдавала часть его помещений компании Трубникова.

Сумма иска составила 4,5 млрд рублей, что примерно соответствует половине годовой выручки компании. В итоге суд ввел ограничительные меры в отношении 65 товарных знаков "Первого решения".

Компания "Первое решение" вскоре после этого опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что подача иска - это "намеренные действия, направленные на устранение крупного игрока с рынка".

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, АФК "Система" Владимира Евтушенкова, по данным СМИ, проявила интерес к доле в Natura Siberica

Еще одним истцом по делу о пожаре стало ООО "ДОЗАКЛ", а место "Эн+ Рециклинг" в качестве истца заняла компания "Ингосстах" - сумма в итоге уменьшилась до 4,2 млрд рублей. Как отмечал The Bell, все три компании связаны с Олегом Дерипаской.

18 августа источники издания Forbes утверждали, что АФК "Система" Владимира Евтушенкова и En+ Group Олега Дерипаски ведут переговоры о разделе долей в компании Natura Siberica.

Если верить источникам Forbes и The Bell, ранее АФК "Система" вела переговоры о покупке долей Ирины Трубниковой и ее детей, но затем третья жена Трубникова Анастасия якобы смогла договориться о продаже своей доли холдингу Евтушенкова.

Представитель Дерипаски в разговоре с РБК отметил, что бизнесмен "не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании".