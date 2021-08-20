На лодке в районе Канарских островов спасли одну женщину. С ней плыли еще 50 мигрантов, но все погибли

14 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Женщину доставили в больницу в Гран-Канария

Экипаж проплывавшего мимо торгового судна в четверг заметил в океане примерно в 220 км от Канарских островов женщину, уцепившуюся за перевернутую надувную лодку. Она находилась в тяжелом состоянии из-за обезвоживания организма и была переправлена в клинику вертолетом.

Придя в себя, спасенная рассказала, что на их баркасе плыли по меньшей мере нелегальных мигрантов из Западной Африки. Крушение произошло внезапно, причина ей неизвестна.

Два тела были позднее обнаружены испанской береговой охраной.

С начала годы на Канары прибыли свыше 8 тысяч нелегальных мигрантов, в основном из Марокко. Около 350 человек, по данным ООН, погибли при попытке переправиться через море. Некоммерческая организация Walking Borders считает, что многие случаи остались неучтенными и говорит о двух тысячах жертв.

Большая часть лодок и баркасов пускается в путь с полосы африканского берега между городами Тарфайя в Марокко и Эль-Аюн на территории спорной Западной Сахары.

От Канарских островов до Испании, которой они принадлежат, порядка 1300 км, а до Африки в 10 раз меньше. Однако Walking Borders называет этот маршрут нелегальной миграции самым опасным из существующих в мире.

Популярность этого способа попасть в Европу возросла после того, как путь через Средиземное море сделался менее доступным благодаря мерам, принятым государствами ЕС.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Три недели без еды и питья. В атлантическом океане нашли дрейфующее судно

Это уже вторая трагедия с начала месяца. На суденышке, предположительно отплывшем из Эль-Аюна 3 августа с 47 людьми на борту, заглох двигатель. После двухнедельного дрейфа испанская береговая охрана обнаружила лишь семь выживших.