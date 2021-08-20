Телеканал "Дождь" и "Важные истории" признаны СМИ-иноагентами

11 минут назад

Российское министерство юстиции внесло телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов.

Кроме того, в реестр внесены семь человек, среди которых журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский.

Согласно официальному сайту "Важных историй", все они входят в авторский коллектив издания.

Телеканал "Дождь" не уведомляли о внесении в реестр СМИ-иноагентов, сообщил Интерфаксу главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Если эти требования не будут выполнены, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-"иноагентом", должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

"Иностранные агенты" должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в там числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.