Премьера нового фильма о Бонде состоится 28 сентября в Лондоне

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Автор фото, DANJAQ, LLC/MGM/UNIVERSAL PICTURES

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле, говорится в официальном "Твиттере" картины.

"Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке", - говорится в сообщении.

30 сентября фильм выйдет на экраны кинотеатров.

Изначально фильм должен был выйти в апреле 2020 года, но дата релиза неоднократно переносилась из-за пандемии.

Фанаты бондианы призывали выпустить новый фильм в цифровом формате, а не дожидаться благоприятного времени для премьеры.

"Не время умирать" - 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз.

Накануне журнал Variety сообшил, что Крейг в этом году стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде.

По информации издания, он заработал более 100 млн долларов за два сиквела к картине "Достать ножи" (Knives Out) 2019 года.