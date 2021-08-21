В Бурятии из психдиспансера во время беспорядков сбежали семеро осужденных

час назад

Автор фото, SERGEI BOBYLEV/TASS

Из психиатрической больницы в Бурятии сбежали семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии введен план "Сирена", за информацию о беглецах объявлено вознаграждение.

Сбежавшие осужденные ранее получили приговоры, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им инкриминировались кражи и вымогательство, следует из ориентировки на преступников, распространенной МВД республики.

Двое мужчин уже задержаны.

Инцидент произошел в одном из блоков психоневрологического диспансера, где к пациентам применялись принудительные меры медицинского характера, в поселке Новая Брянь Заиграевского района. Всего в отделении находились 59 пациентов.

"Около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения", - заявили в местном Следственном комитете.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, во время подготовки к побегу осужденные напали на санитара.

Утром в субботу Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что осужденные "устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении".

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что на место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.