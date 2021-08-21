Россия ввела санкции против главы МИД Украины накануне открытия "Крымской платформы"

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, МИД Украины связал санкции с недовольством Москвы из-за проведения саммита "Крымская платформа"

Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В общей сложности, санкционный список пополнился 73 именами украинских чиновников. На Украине это связали с саммитом "Крымская платформа", который открывается в понедельник.

В списке, одобренном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и расширенным с 849 до 922 человек, фигурируют также Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, депутат Рады и глава Комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровска Владимир Резниченко.

"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне открытия саммита "Крымской платформы", - заявили в министерстве иностранных дел Украины.

"Обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. [...] Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне", - написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в "Фейсбуке".

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь оценил санкции, примененные к нему Москвой, как лучшую оценку его работы на посту главы СНБО и подарок ко Дню независимости Украины.

В воскресенье стало известно, что на саммит приедет заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, а днем ранее Белый дом объявил, что делегацию США на форуме возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Первый указ о специальных экономических мерах против украинских граждан и организаций, недружественно настроенных в отношении России, был подписан президентом Путиным еще в октябре 2018 года и с тех пор список регулярно расширялся.

Что такое "Крымская платформа"

Саммит "Крымская платформа" откроется в Киеве 23 августа. Его собираются посетить делегации из более чем 40 стран и международных организаций.

На "платформу" приедут делегации из всех стран ЕС, США, Канады, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии. В их числе будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы соответствующих государств на Украине.

В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя.