Россия ввела санкции против главы МИД Украины накануне открытия "Крымской платформы"
Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В общей сложности, санкционный список пополнился 73 именами украинских чиновников. На Украине это связали с саммитом "Крымская платформа", который открывается в понедельник.
В списке, одобренном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и расширенным с 849 до 922 человек, фигурируют также Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, депутат Рады и глава Комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровска Владимир Резниченко.
"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне открытия саммита "Крымской платформы", - заявили в министерстве иностранных дел Украины.
"Обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. [...] Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне", - написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в "Фейсбуке".
Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь оценил санкции, примененные к нему Москвой, как лучшую оценку его работы на посту главы СНБО и подарок ко Дню независимости Украины.
В воскресенье стало известно, что на саммит приедет заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, а днем ранее Белый дом объявил, что делегацию США на форуме возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Первый указ о специальных экономических мерах против украинских граждан и организаций, недружественно настроенных в отношении России, был подписан президентом Путиным еще в октябре 2018 года и с тех пор список регулярно расширялся.
Что такое "Крымская платформа"
Саммит "Крымская платформа" откроется в Киеве 23 августа. Его собираются посетить делегации из более чем 40 стран и международных организаций.
На "платформу" приедут делегации из всех стран ЕС, США, Канады, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии. В их числе будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы соответствующих государств на Украине.
В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды